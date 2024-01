Sofia Kenin postawiła Idze Świątek trudne warunki w pierwszym secie wtorkowego pojedynku, doprowadzając do tie-breaka. Zakończył się on pewnym zwycięstwem Polki, podobnie jak druga partia, w której liderka światowego rankingu oddała tenisistce reprezentującej Stany Zjednoczone jedynie dwa punkty. Dzięki temu po niespełna dwóch godzinach rywalizacji 22-latka z Raszyna zapewniła sobie awans do drugiej rundy Australian Open .