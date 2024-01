Iga Świątek we wtorek (16.01) rozpocznie walkę w pierwszym wielkoszlemowych turnieju w tym sezonie - Australian Open. 22-latka pochodząca z Raszyna przystąpi do rozgrywek jako pierwsza liderka światowego rankingu WTA. I choć jest upatrywana jako faworytka do końcowego tryumfu, to zdaniem byłego amerykańskiego tenisisty - Jimmy'ego Ariasa, to jedna z głównych rywalek Polki odniesie końcowy sukces w Melbourne.