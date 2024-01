Iga Świątek notuje wspaniałą serię. Właśnie pobiła osiągnięcie słynnej rywalki

Polka utrzymywała pozycję liderki do zeszłorocznego US Open, kiedy straciła ją na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki. Końcówka ubiegłego sezonu to była już jednak dominacja 22-letniej raszynianki, która triumfowała kolejno w Pekinie i finałach WTA w Cancun, co oznaczało powrót na czoło zestawienia WTA.