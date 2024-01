Jestem szczęśliwa. Nie jest łatwo grać w pierwszej rundzie, zwłaszcza w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w sezonie. Na początku nie było łatwo o to, by złapać rytm. Byłam nieco wyłączona, a rywalka robiła wszystko, by utrzymać ten stan. Wielki szacunek dla niej. Wygrała już kiedyś ten turniej, więc wie, co należy robić. Ale jestem zadowolona, że dałam sobie radę i podniosłam swój poziom w drugim secie

~ przyznała podczas rozmowy przeprowadzonej na korcie Iga Świątek