Iga Świątek jest ich postrachem. Są bezradne, to znowu się wydarzyło

Liderka światowego rankingu może pochwalić się bilansem trzynastu zwycięstw i jednej porażki przeciwko Amerykankom w drabinkach głównych turniejów wielkoszlemowych. Zaczęło się od wygranej nad Sachią Vickery w US Open 2020, następnie nad Kenin w finale Rolanda Garrosa tego samego roku. W 2021 r. doszła do tego wiktoria nad Jamie Loeb w Nowym Jorku, a w 2022 r. pojawiła się pierwsza i jedyna jak dotąd porażka, odniesiona przeciwko wspomnianej już Collins w półfinale Australian Open.

Iga Świątek - Amerykanki 13:1. Świetny bilans Polki

Należy jednak dodać, że jeśli do wielkoszlemowych drabinek głównych dołączymy także kwalifikacje, to Polka ma łączny bilans 14-1. W trzeciej rundzie eliminacji podczas Australian Open 2019 wygrała z Danielle Lao (6:1, 6:3). Dało to awans do głównego turnieju, w którym zatrzymała się na drugiej rundzie, odpadając z Włoszką Camilą Giorgi.