Hubert Hurkacz ma za sobą trudne miesiące. Wrocławian w lipcu przeszedł artroskopię kolana. To wiązało się z wielomiesięczną przerwą. Łącznie jego rozbrat z kortem trwał 208 dni.

Polak wrócił na kort w trakcie United Cup rozgrywanego w Sydney. Nasza reprezentacja sięgnęła po końcowy triumf pierwszy raz w historii, a Hurkacz był jednym z architektów. 28-latek wygrał cztery z pięciu spotkań. W Australii pokonał Alexandra Zvereva (6:4, 6:4). Tallona Griekspoora (6:6, 7:6), Taylora Fritza (7:6, 7:6) oraz Stana Wawrinkę (6:3, 3:6, 6:3). Jedynej porażki doznał w ćwierćfinałowym starciu z Alexem De Minaurem (4:6, 6:4, 4:6).

Zverev to obecnie trzecia, a Fritz dziewiąta rakieta świata. Tym bardziej to były cenne zwycięstwa dla Polaka, który pokazał, że po kontuzji nie ma już śladu, a on sam jest w bardzo dobrej formie.

Niesamowite doniesienia na temat Hurkacza. Polak w jednym rzędzie z mistrzami

18 stycznia startuje Australian Open. Hurkacz oczywiście wystartuje w turnieju, w którym jego największym sukcesem było dotarcie do ćwierćfinału. Miało to miejsce w 2024 roku. Przed rokiem Polak pożegnał się z turniejem w Melbourne już na etapie 2. rundy. Wówczas lepszy od niego okazał się Miomir Kecmanović (4:6, 4:6, 2:6).

Dobre występy Hurkacza w United Cup sprawiły, że szybko przypomniał o sobie tenisowym ekspertom. Branżowy portal "puntodebreak.com" przygotował artykuł pod tytułem: "Zawodnicy, których faworyci powinni unikać we wczesnych rundach Australian Open 2025". Publikacja została okraszona fotografią polskiego tenisisty.

Hurkacz jest w szczytowej formie. Ma za sobą imponujący występie w United Cup, gdzie zaprezentował dobry rytm, pewność siebie i potężny serwis

Polak znalazł się w zacnym gronie. Dziennikarze hiszpańskojęzycznego portalu wspomnieli także o Matteo Berrettinim, który również wraca po kontuzji. Na liście znalazły się także weterani tenisowi: Grigor Dimitrov, Marin Cilić i Stan Wawrinka, czyli mistrz z Melbourne z 2014 roku. - "Mają wystarczająco dużo klasy, aby siać spustoszenie w Melbourne i zamienić każdy mecz pierwszej rundy w koszmar. Jedynym znakiem zapytania jest ich kondycja fizyczna, która może słabnąć w długich meczach lub późniejszych rundach, ale w pierwszych rundach są zazwyczaj bardziej wypoczęci, bardziej skoncentrowani i potrafią wykorzystać swoje doświadczenie, co czyni ich bardzo niebezpiecznymi przeciwnikami od samego początku" - zaznaczono.

Eksperci wspomnieli także o zawodnikach, którzy słyną z mocnego serwisu. Wymieniono Reilly'ego Opelkę, Giovanniego Mpetshi-Perricarda, Jana-Lennarda Struff i Alexeia Popyrina. - "Oni potrafią rozstrzygnąć mecz pierwszym serwisem, wykorzystując każdą chwilę dekoncentracji przeciwnika" - wskazano.

