Hurkacz wygrał mecz i dostał pytanie o innego Polaka. Ten pobił wynik "Hubiego"

Prawie 27-letni wrocławianin był faworytem starcia z Cazaux, który jednak w tym roku spisywał się w Melbourne bardzo dobrze. 21-letni Francuz, który wystąpił tutaj dzięki "dzikiej karcie", po raz pierwszy w karierze przeszedł pierwszą rundę takiego turnieju. Do tej pory zawsze odpadał po po pierwszym spotkaniu.

Polak śrubuje swój najlepszy wynik w Melbourne, gdzie po raz pierwszy znalazł się w ćwierćfinale. Dla niego to drugi najlepszy wynik w karierze w imprezach wielkoszlemowych po półfinale Wimbledonu z 2021 roku.

"Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ wielkoszlemowe ćwierćfinały, to nie jest dla mnie codzienność . Cieszę się, że znowu będę miał szansę wystąpić przed tak wspaniałymi kibicami" - mówił wrocławianin.

Australian Open. Hubert Hurkacz wyprzedzony przez Tomasza Berkietę

Hurkacz dysponuje bardzo dobrym serwisem, ale w Australii pokazał się też inny Polak dysponujący potężnym podaniem. To występujący wśród juniorów Tomasz Berkieta, który w swoim meczu zaserwował aż 233 km/h, a więc więcej niż do tej pory jego bardziej doświadczony rodak (226 km/h). Czy w spotkaniu z Miedwiediewem "Hubi" będzie chciał go prześcignąć?