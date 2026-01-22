Przed United Cup forma powracającego po siedmiu miesiącach przerwy od gry Huberta Hurkacza była niewiadomą. Okazało się jednak, że Polak jest świetnie dysponowany i z powodzeniem może stawiać czoła nawet tenisistom z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. W Sydney wygrał m.in. z Alexandrem Zverevem i Taylorem Fritzem, walnie przyczyniając się do ostatecznego triumfu reprezentacji Polski w turnieju.

Do Australian Open przystępował zatem ze sporymi nadziejami. W pierwszej rundzie wygrał z Belgiem Zizou Bergsem 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3. Następnie przyszedł czas na pojedynek z Ethanem Quinnem z USA. Niestety, tym razem Polak nie wyszedł ze starcia zwycięsko. Amerykanin zatriumfował 6:4, 7:6(5), 6:1, przy okazji sprawiając fanom Hurkacza niemiłą niespodziankę. Z Melbourne płyną jednak informacje, które choć odrobinę mogą osłodzić gorycz sensacyjnej porażki.

Olbrzymi przelew na konto Hurkacza. Tyle zarobił w Australian Open

Turnieje wielkoszlemowe rządzą się swoimi prawami i mają, rzecz jasna, najwyższą tenisową rangę. Osiągany w nich sukces jest odpowiednio nagradzany. Triumfatorzy mogą liczyć na 2000 punktów do rankingu ATP lub WTA, co znacząco przekłada się na pozycję w notowaniu, a poza tym otrzymują pokaźny zastrzyk finansowy.

Za sam awans do Australian Open każdy z uczestników zarobił już po 100 tys. dolarów australijskich (to około 363 tys. zł). Udział w drugiej rundzie rozgrywek wyceniany jest na premię w wysokości 150 tys. dol., co w przeliczeniu daje ok. 543 tys. zł. Na taki właśnie ponad półmilionowy przelew może liczyć Hubert Hurkacz.

Według danych gromadzonych przez ATP Polak w całej swojej zawodniczej karierze w singlu i deblu łącznie zarobił 19,128,087 mln dolarów, czyli zawrotne niespełna 69 milionów złotych.

W Wielkich Szlemach Hurkacz spisywał się do tej pory różnie. Najdalej dotarł w 2021 na Wimbledonie - aż do półfinału, w którym przegrał z Matteem Berrettinim 3:6, 0:6, 7:6, 4:6. W Australian Open zagrał już kiedyś w ćwierćfinale. Było to w 2024 roku, kiedy to odpadł po pięciosetowym boju z Daniłłem Miedwiediewem. We French Open żegnał się z rywalizacją najpóźniej w 4. rundzie (2022, 2024), a w US Open w 2. (2018, 2020-2024).

W niedalekiej przyszłości polskiego zawodnika na pewno zobaczymy jeszcze na kortach w turniejach Montpellier ATP 250 (2-8 lutego), Rotterdam ATP 500 (9-15 lutego) oraz Indian Wells ATP Masters 1000 (4-15 marca).

Hubert Hurkacz: Nie spodziewałem się, że wrócę do gry w takim stylu Polsat Sport

Hubert Hurkacz BERTRAND GUAY / AFP AFP

Hubert Hurkacz, Australian Open 2026 IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz, Australian Open 2026 Martin Keep AFP