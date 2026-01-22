Hurkacz sensacyjnie przegrał, ale co stało się dalej. Olbrzymi przelew z kasy Australian Open
Hubert Hurkacz sensacyjnie przegrał z Ethanem Quinnem i żegna się z Australian Open w 2. rundzie. Tuż po przegranej napływają jednak wieści, które mogą choć odrobinę osłodzić gorycz porażki. Polak może bowiem liczyć na olbrzymi przelew z kasy organizatorów Australian Open. Ci, w oficjalnym komunikacie, oświadczyli, ile dokładnie wynosi premia za grę na poszczególnych etapach. Kwoty są niebagatelne.
Przed United Cup forma powracającego po siedmiu miesiącach przerwy od gry Huberta Hurkacza była niewiadomą. Okazało się jednak, że Polak jest świetnie dysponowany i z powodzeniem może stawiać czoła nawet tenisistom z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. W Sydney wygrał m.in. z Alexandrem Zverevem i Taylorem Fritzem, walnie przyczyniając się do ostatecznego triumfu reprezentacji Polski w turnieju.
Do Australian Open przystępował zatem ze sporymi nadziejami. W pierwszej rundzie wygrał z Belgiem Zizou Bergsem 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3. Następnie przyszedł czas na pojedynek z Ethanem Quinnem z USA. Niestety, tym razem Polak nie wyszedł ze starcia zwycięsko. Amerykanin zatriumfował 6:4, 7:6(5), 6:1, przy okazji sprawiając fanom Hurkacza niemiłą niespodziankę. Z Melbourne płyną jednak informacje, które choć odrobinę mogą osłodzić gorycz sensacyjnej porażki.
Olbrzymi przelew na konto Hurkacza. Tyle zarobił w Australian Open
Turnieje wielkoszlemowe rządzą się swoimi prawami i mają, rzecz jasna, najwyższą tenisową rangę. Osiągany w nich sukces jest odpowiednio nagradzany. Triumfatorzy mogą liczyć na 2000 punktów do rankingu ATP lub WTA, co znacząco przekłada się na pozycję w notowaniu, a poza tym otrzymują pokaźny zastrzyk finansowy.
Za sam awans do Australian Open każdy z uczestników zarobił już po 100 tys. dolarów australijskich (to około 363 tys. zł). Udział w drugiej rundzie rozgrywek wyceniany jest na premię w wysokości 150 tys. dol., co w przeliczeniu daje ok. 543 tys. zł. Na taki właśnie ponad półmilionowy przelew może liczyć Hubert Hurkacz.
Według danych gromadzonych przez ATP Polak w całej swojej zawodniczej karierze w singlu i deblu łącznie zarobił 19,128,087 mln dolarów, czyli zawrotne niespełna 69 milionów złotych.
W Wielkich Szlemach Hurkacz spisywał się do tej pory różnie. Najdalej dotarł w 2021 na Wimbledonie - aż do półfinału, w którym przegrał z Matteem Berrettinim 3:6, 0:6, 7:6, 4:6. W Australian Open zagrał już kiedyś w ćwierćfinale. Było to w 2024 roku, kiedy to odpadł po pięciosetowym boju z Daniłłem Miedwiediewem. We French Open żegnał się z rywalizacją najpóźniej w 4. rundzie (2022, 2024), a w US Open w 2. (2018, 2020-2024).
W niedalekiej przyszłości polskiego zawodnika na pewno zobaczymy jeszcze na kortach w turniejach Montpellier ATP 250 (2-8 lutego), Rotterdam ATP 500 (9-15 lutego) oraz Indian Wells ATP Masters 1000 (4-15 marca).