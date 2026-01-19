Hubert Hurkacz w 2024 roku podchodził do Wimbledonu w roli zawodnika, który miał sprawić spore problemy tercetowi Carlos Alcaraz, Jannik Sinner i Novak Djoković. Niestety marzenia Polaka zakończyły się już na drugiej rundzie. W końcówce trzeciego seta meczu z Arthurem Filsem doznał kontuzji kolana.

Ta sprawiła, że Hurkacz ominął igrzyska olimpijskie, potem wrócił zbyt szybko, co sprawiło, że do końca sezonu zagrał w ledwie 11 meczach. Sezon 2025 był wręcz bliźniaczy, a więc wciąż nieudany. Rozegrał tylko 26 meczów, a ostatni miał miejsce 11 czerwca. Od tego momentu Hubi postawił na kompletną regenerację zdrowotną.

Hurkacz wrócił do gry. Udane United Cup, ale trzeba tonować nastroje

Dzięki temu do United Cup 2026 podszedł bardzo dobrze przygotowany fizycznie, ale niewiadomą pozostawała forma sportowa. Ta okazała się równie imponująca. O tym, jak należy postrzegać ostatni czas w karierze Hurkacza dla Interia Sport opowiedział Dawid Olejniczak, komentator Polsatu Sport i Eurosportu.

- Nikt się tego nie spodziewał. Natomiast ja muszę trochę tonować nastroje, bo widzę, że niektórzy już wieszczą ćwierćfinał, półfinał, a może nawet finał w Australian Open. Poczekajmy, bo to będzie inna sytuacja. Hubert w United Cup grał bez presji, jakby przegrał, choćby ze Zverevem, to nikt by nic nie powiedział. Uznalibyśmy, że po siedmiu miesiącach przerwy ma prawo przegrać z takim zawodnikiem - rozpoczyna dziennikarz.

- Hubert wygrał wszystkie mecze poza spotkaniem z Alexem de Minaurem, z którym też walczył jak równy z równym. W tenisowej prasie już zaczęły pojawiać się typowania, że gdyby trafił na Alcaraza lub Sinnera, to niekoniecznie będzie zła informacja dla niego, ale raczej dla jego rywali - kontynuuje Olejniczak.

- Już ten pierwszy mecz z Zizou Bergsem będzie dla Huberta trudny, bo to jest naprawdę ciekawy tenisista, który też znajduje się w dobrej formie. Nie ukrywam jednak, że bardzo ciekawi mnie, jak Hubi przeniesie formę z United Cup, gdzie był chyba MVP naszej drużyny obok miksta - zastanawia się nasz rozmówca.

W Australian Open bez wątpienia bardzo ważne znaczenie będzie miało przygotowanie fizyczne. Obecnie w Melbourne temperatura oscyluje w okolicach 25-30 stopni Celsjusza, co wymusza na zawodnikach wytrzymanie tych warunków. - Dla Huberta to będzie pierwszy indywidualny mecz od siedmiu miesięcy, to będzie inne spotkanie, niż te, które rozgrywał w United Cup. Przyznam szczerze, że obawiam się tego meczu, bo nawet, gdy Hubert był zawodnikiem ścisłej czołówki, to na początku szlemów miewał niespodziewane problemy - podsumowuje były polski tenisista.

Nicolas Massu fachowcem jest. Efekty widoczne gołym okiem

Dla Hurkacza będzie to już drugie Australian Open, które rozegra pod wodzą Nicolasa Massu, choć to wcześniejsze miało miejsce po ledwie kilku tygodniach pracy z Chillijczykiem. Teraz efekty zdają się już być widoczne - Rzeczywiście widać zmiany w grze Huberta - zauważa Olejniczak.

- Hurkacz zaczął grać ostrzej, jest agresywniejszy na korcie, zdecydowanie poprawił się forehand, jest płynniejszy. Massu powiedział, że jeśli Hubert chce walczyć z najlepszymi, to musi być bardziej ofensywny i to widać. Naprawdę, jestem fanem Nicolasa Massu, bo widać, że to jest taki trener, który oczywiście ma sukcesy w swoim CV, ale jest także przeciwieństwem Craiga Boyntona, który momentami zdawał się na meczach zasypiać - ocenia nasz rozmówca.

- Gdy Massu zostawał trenerem Hurkacza mówiłem, że to jest dobry wybór. Oczywiście, jeszcze za wcześnie, żeby oceniać, ale mam nadzieję, że po tym sezonie powiemy, że ta współpraca przyniesie owoce - dodaje komentator, podkreślając rolę Chillijczyka w karierze Hubiego.

Nie sposób było nie dostrzec znaczącej poprawy w grze forehandem u Hurkacza, który dotychczas był może nawet jedną z jego słabszych stron. - Tych flashbacków (wspomnień przyp. red.) z forehandami Huberta w głowie mam setki, gdy on przy nerwowych sytuacjach wstrzymywał rękę, tak nienaturalnie się odchylał - analizuje dziennikarz.

- Teraz w United Cup, było widać, że jest odwaga w grze tym forehandem, nawet w tie-breakach z Fritzem czy Zverevem. W porównaniu z zeszłym rokiem dodał trochę rotacji, co było widać na grafikach. Jest w tym wszystkim więcej takiego puszczenia ręki i kontroli, ale nie ma utraty jakości tego zagrania - kończy nasz rozmówca.

Hurkacz do tego Australian Open podejdzie bez rozstawienia. W tym momencie Polak jest 53. zawodnikiem świata. Jego rywal w pierwszej rundzie plasuje się o dziesięć lokat wyżej. Według ekspertów faworytem wtorkowego meczu będzie nasz zawodnik. Godzina spotkania nie została jeszcze podana.

Rozmawiał,

Rafał Sierhej, Interia Sport

Hubert Hurkacz: Czuję radość z powrotu do gry. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Hubert Hurkacz DAVID GRAY / AFP AFP

Hubert Hurkacz podczas turnieju United Cup, otwierającego sezon 2025 DAVID GRAY / AFP AFP

Hubert Hurkacz pożegnał się z US Open 2024 na etapie drugiej rundy BERTRAND GUAY / AFP AFP