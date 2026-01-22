Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hurkacz poległ na AO, ale co stało się później? Ujawnił wszystko przed kamerami

Michał Chmielewski

Niestety Hubert Hurkacz znów zawiódł na turnieju wielkoszlemowym. Tym razem na pierwszym w sezonie, czyli Australian Open. W drugiej rundzie nasz reprezentant przegrał z Amerykaninem Ethanem Quinnem, który plasuje się od niego niżej w rankingu ATP. Niedługo po zakończeniu meczu Polak przemówił przed kamerami. - Tak czasami bywa. Walczyłem jak mogłem - przyznał.

Mężczyzna w pomarańczowej sportowej koszulce na tle rozmytego tłumu, z wyrazem skupienia i nieco niezadowolenia na twarzy.
Hubert HurkaczCameron SpencerGetty Images

"Rozmiar porażki Hurkacza stanowi sensację - zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę przedmeczowe notowania i dyspozycję, jaką zaprezentował Polak podczas United Cup" - relacjonował Mateusz Stańczyk z naszej redakcji. I trudno nie zgodzić się z tymi słowami.

Podczas drużynowego turnieju w Australii Polak pokonał Alexandra Zvereva, czyli trzecią rakietę świata, Tylora Fritza (9. ATP) czy legendarnego Stana Wawrinkę w finale zawodów. Dlatego też nadzieje wobec 28-latka były ogromne. W pierwszej rundzie Hubert Hurkacz (55. ATP) uporał się z Zizou Bergsem, w drugiej jego rywalem byłEthan Quinn (80. ATP).

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Hurkacz zabrał głos po odpadnięciu z Australian Open. "Nie do końca piłka się słuchała"

Wydawało się, że nasz tenisista powinien poradzić sobie z 21-letnim Amerykaninem. Tymczasem nie zdołał urwać mu żadnego seta. Najbliżej był w drugiej partii zakończonej tie-breakiem, w którym Hurkacz przegrał 5:7. Ostania odsłona była już kompletną demolką. Pojedynek trwał dwie godziny i 15 minut, zakończył się porażką 28-latka 4:6, 6:7 (5), 1:6.

Po meczu Hubert Hurkacz stanął przed kamerą "Eurosportu" i opowiedział, co stało się na korcie w Melbourne. - To pokazuje, jak małe różnice są pomiędzy zawodnikami na tourze. Oczywiście nie grałem dzisiaj dobrze, tamte mecze grałem całkiem nieźle. Tak czasami bywa. Walczyłem jak mogłem, miałem swoje okazje i w tych momentach nie zagrałem dobrych punków i wymian, żeby złapać te momenty. On dobrze grał, dobrze serwował, nie udało mi się wyjść na wyższy poziom dzisiaj - rozpoczął.

    Po chwili Polak opowiedział o utrudnieniu, które wpłynęło na jego kiepską grę. - Słabszy dzień się zdarzył. Może trochę za duże oczekiwania względem siebie, względem turnieju. Na Wielkim Szlemie zawsze chce się dać z siebie coś ekstra (...) Ogólnie te korty w Melborune... nie były dla mnie łatwe. Z końca kortu ciężko było zdobyć przewagę w wymianach. Nie do końca piłka się słuchała. Dziś było jeszcze inaczej, graliśmy o innej porze dnia. Musiałem zmieniać wyrzut do serwisu, bo akurat piłka w punkcie trafienia była idealnie nad słońcem, więc zupełnie jej nie wiedziałem i straciłem rytm na serwisie - dodał.

    - Brakowało tych kilku ważnych punktów, żebym zagrał lepiej, agresywniej. Może to by pomogło, żebym złapał więcej luzu - kontynuował Hurkacz. Na koniec 28-latek tłumaczył, że z zawodnikami, którymi miał okazję grać w przeszłości, może prezentować inny, skuteczniejszy styl.

    Hubert Hurkacz zaliczył nieudany występ podczas US Open i odpadł w drugiej rundzie
    Hubert Hurkacz zaliczył nieudany występ podczas US Open i odpadł w drugiej rundzieMike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Mężczyzna grający w tenisa uderza piłkę rakietą podczas dynamicznej akcji na korcie, skupiony na grze, ubrany w czarną koszulkę i jasnozieloną czapkę.
    Hubert HurkaczVALENTIN FLAURAUDAFP
    Hubert Hurkacz
    Hubert HurkaczNicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Kinga Jakubowska: Na ten sukces pracuje cały zespółPolsat Sport

