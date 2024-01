Dotychczasowy bilans wielkoszlemowych meczów Huberta Hurkacza nie jest wielce imponujący (26-22). Choć Polak od dawna jest albo w pierwszej dziesiątce rankingu ATP, albo w jej okolicach, to wciąż ma pole do poprawy w czterech najważniejszych turniejach tenisowych. Jego ulubionymi zmaganiami są oczywiście te na wimbledońskiej trawie (półfinał w 2021 r. po pokonaniu Rogera Federera). Na Australian Open wygrał tyle samo meczów, ile przegrał, taka sama sytuacja ma miejsce w kontekście Rolanda Garrosa (bilans odpowiednio 5-5 i 6-6). Z kolei na US Open ma co ciekawe ujemny stosunek (5-6).