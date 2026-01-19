Historyczna noc w Melbourne. Wymarzony debiut. Polka kontra Switolina

Poniedziałek w Melbourne rozpoczął się doskonale dla naszych reprezentantek. Najpierw Magdalena Fręch pewnie pokonała Veronikę Erjavec, a następnie Magda Linette odwróciła losy pojedynku z Emmą Navarro i wyeliminowała rozstawioną Amerykankę po trzysetowej batalii. Dzięki temu Poznanianka przerwała złą passę, bowiem miała ostatnio osiem porażek z rzędu w pierwszej rundzie wielkoszlemowych zmagań.

Szansę na kontynuację dobrej serii Polek podczas drugiego dnia zmagań w Australian Open posiadała Linda Klimovicova. 21-latka po raz pierwszy w karierze znalazła się w głównej drabince Szlema. Przebrnęła eliminacje w stolicy stanu Wiktoria bez straty partii. W decydującej fazie kwalifikacji pokonała Greet Minnen. Dzięki temu debiutowała dzisiaj w docelowych rozgrywkach. O swoje pierwsze zwycięstwo na tym etapie turnieju walczyła z Francescą Jones.

Brytyjka plasuje się na 71. miejscu w rankingu WTA, a więc o 63 lokaty wyżej od naszej reprezentantki. Co ciekawe, ona także walczyła o swój premierowy triumf w głównych zmaganiach podczas wielkoszlemowej imprezy. 25-latka urodziła się z rzadką chorobą genetyczną. Brakuje jej jednego palca u każdej dłoni oraz trzech u nóg. Mimo to udowadnia, że nawet z takim schorzeniem da się osiągać sukcesy na najwyższym poziomie. Zapowiadała się ciekawa rywalizacja o awans do drugiej rundy Australian Open.

Australian Open: Linda Klimovicova kontra Francesca Jones w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Jones. Już na "dzień dobry" obserwowaliśmy rywalizację na przewagi. Ostatecznie Brytyjka nie musiała jednak bronić ani jednej piłki na przełamanie. Po zmianie stron Francesca próbowała wykorzystać swoją szansę na returnie. Posiadała break pointa na 2:0, ale Klimovicova wyszła z opresji. W następnych minutach obserwowaliśmy dominację podających zawodniczek. Sytuacja uległa zmianie w trakcie piątego gema. Wówczas to Linda otrzymała pierwsze okazje na przełamanie. Gdy wydawało się, że 71. rakieta świata obroni oba break pointy po tym, jak Linda posłała niezbyt precyzyjny skrót, nasza reprezentantka idealnie nadstawiła rakietę do odegrania rywalki i pierwsze rozdanie na korzyść odbierającej stało się jednak faktem.

Od tej pory wydarzenia na korcie rozwijały się po myśli 21-latki. Najpierw potwierdziła przewagę własnym serwisem, a potem jeszcze raz wywalczyła przełamanie. Na koniec siódmego gema Jones popełniła podwójny błąd przy podaniu i dzięki temu przy stanie 5:2 Polka mogła zamykać premierową odsłonę. Pojawiło się trochę problemów ze względu na podwójne błędy serwisowe, rywalka otrzymała break pointa. W kluczowym momencie wymiany trafiały jednak na konto Klimovicovej. Ostatecznie 134. tenisistka rankingu WTA zwyciężyła w otwierającej partii 6:2.

Po pierwszym secie Francesca poprosiła o przerwę medyczną. Po kilku minutach panie wznowiły rywalizację. Linda próbowała iść za ciosem. Już na starcie drugiej części pojedynku wywalczyła sobie okazję na przełamanie po kapitalnej akcji zwieńczonej uderzeniem kończącym z forhendu. Ostatecznie Jones zdołała jednak wyjść z opresji i rozpoczęła partię od prowadzenia. W następnych minutach panie pewnie utrzymywały swoje podania. Sytuacja uległa zmianie w piątym gemie. Wtedy Klimovicova uzyskała breaka do zera i zrobiło się 3:2 dla naszej reprezentantki.

Kolejnego rozdania już nie zobaczyliśmy. Francesca poddała spotkanie z powodu problemów zdrowotnych. Brytyjka uznała, że przy jej kłopotach ciężko będzie jej nawiązać walkę z bardzo dobrze dysponowaną tego dnia Lindą. Tym samym 21-latka notuje zwycięstwo w swoim debiucie w głównej drabince podczas wielkoszlemowej imprezy. W drugiej rundzie Australian Open mamy już trzy nasze reprezentantki, a jeszcze dziś o ten awans powalczy Iga Świątek. Z kolei Klimovicova zmierzy się w środę z rozstawioną z "12" Eliną Switoliną.

Dokładny zapis relacji z meczu Linda Klimovicova - Francesca Jones jest dostępny TUTAJ. Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Linda Klimovicova

Magdalena Fręch

Magda Linette