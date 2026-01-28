W 2026 roku Iga Świątek nie skompletuje "Klasycznego Wielkiego Szlema", do którego brakuje jej tylko triumfu w Australian Open. W nocy z wtorku na środę polskiego czasu nasza tenisistka przegrała z Jeleną Rybakiną 5:7, 1:6 w ćwierćfinale zawodów w Melbourne.

- Jest to wynik, po którym nie jestem zadowolona, ale z drugiej strony wiem, co chcę poprawić. I w sumie, jeśli jutro miałabym wyjść na trening, to miałabym jasne cele, kontynuowałabym to, co zaczęliśmy w okresie przygotowawczym, co nie do końca zdążyliśmy dokończyć i rozwijałabym się jako tenisistka. Nie czuję się jakoś załamana. Trzeba w tym sezonie pracować i iść dalej - tłumaczyła w wywiadzie dla polskich mediów.

Tuż po ostatnim gemie podsumowania spotkania drugiej i piątej rakiety damskiego touru pojawiły się na łamach rosyjskich portali. "Mecz trwał 1 godzinę i 36 minut i zakończył się miażdżącym zwycięstwem Rybakiny w dwóch setach" - piszą dziennikarze sport24.ru, którzy porażkę Polki nazwali "druzgocącą".

"Piękne zwycięstwo Jeleny, mimo że sama Kazaszka nie spisywała się dziś na korcie perfekcyjnie (...) Rozegrała dobrego finałowego seta, wygrywając go, a w drugim po prostu zmiażdżyła Polkę" - to już opinia eksperta portalu sport.ru, który posunął się o krok dalej.

Szczerze mówiąc, z taką grą Świątek nie zasługuje na drugie miejsce w światowym rankingu, ale prawdopodobnie utrzyma je do końca turnieju

"W drugim secie Rybakina dominowała: 3:0 z przełamaniem i sprawa była przesądzona. Świątek nie miała już żadnych szans na return. Jej przeciwniczka poprawiła swój pierwszy serwis (60%) i trafiła siedem asów serwisowych w tym secie (11 w całym meczu). Pod koniec meczu Rybakina wywalczyła kolejne przełamanie i od razu serwowała na 7:5, 6:1" - czytamy w serwisie championat.com.

"Świątek tymczasem będzie musiała odłożyć marzenia o Wielkim Szlemie w karierze na co najmniej kolejny sezon" - dodano zdecydowanie łagodniej niż na portalu sport.ru. O finał Australian Open Jelena Rybakina powalczy z Jessicą Pegulą.

