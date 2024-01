Szczerze mówiąc, nie czytałam zbyt wiele o Rafie i o tym, co robi, ale oczywiście Arabia Saudyjska wchodzi do sportu w bardzo silny sposób. Myślę, że zarówno w golfie, jak i w piłce nożnej, piłce nożnej, a teraz w tenisie. Myślę, że to nieuniknione, że tak się stanie, a kiedy to się stanie, myślę, że mamy szansę na zmianę i zrobienie czegoś dobrego

~ odparła Caroline Wozniacki