Tegoroczny turniej Australian Open już na ten moment jest dla Huberta Hurkacz najlepszym w historii jego dotychczasowych startów w Melbourne. Do tej pory życiowym osiągnięciem w stolicy stanu Wiktoria była ubiegłoroczna czwarta runda, gdzie wrocławianin uległ Sebastianowi Kordzie po pasjonującym spotkaniu, przegrywając dopiero po super tie-breaku w piątym secie.

Teraz Polak zagwarantował sobie już min. najlepszą "8" Australian Open oraz utrzymanie 9. lokaty w rankingu ATP. Istnieją bardzo poważne perspektywy na poprawienie najlepszego rezultatu w karierze i pierwszy awans do TOP 8 męskiego zestawienia. Hurkacz może sobie to zapewnić już jutro, jeśli tylko Taylor Fritz ulegnie w ćwierćfinale z Novakiem Djokoviciem.

Polak wygrał ATP w Halle! Hubert Hurkacz - Daniił Miedwiediew. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Miedwiediew chwali serwis Hurkacza. Rosjanin szykuje się na pojedynek z Polakiem

Hubert nie zamierza się jednak na nikogo oglądać i chce wziąć sprawy w swoje ręce. Za dwa dni stanie przed szansą, by po raz drugi w karierze awansować do półfinału turnieju wielkoszlemowego. Poprzednim razem uczynił to w lipcu 2021 roku, kiedy dotarł do najlepszej "4" Wimbledonu, pokonując po drodze m.in. Rogera Federera i... Daniiła Miedwiediewa.

Rzeczywiście - Polak pokazał już, że potrafi grać przeciwko Rosjaninowi. Mimo że to trzeci tenisista rankingu będzie faworytem ćwierćfinałowego pojedynku, to Hurkacz doskonale wie, jak pokonywać wyżej notowanego zawodnika. Na ten moment ma z nim korzystny bilans bezpośrednich starć i wynosi on 3-2. "Hubert z pewnością jest dla mnie trudnym przeciwnikiem" - powiedział Rosjanin na pomeczowej konferencji po wygranej w czwartej rundzie z Nuno Borgesem.

Hubert dobrze serwuje. Ciężko jest zareturnować jego serwis. Pod względem liczby asów, jest numerem jeden. Możliwe, że w ostatnim roku był najlepiej serwującym graczem. Kluczem będzie utrzymywać własne podanie. Będę próbował go przełamywać albo doprowadzać do tie-breaka i odnieść w nim triumf. Jutro zamierzam się dobrze przygotować do tego mentalnie. ~ Daniił Miedwiediew przed meczem z Hubertem Hurkaczem

"Serwis Huberta mógłbym porównać do podania Nicka Kyrgiosa. Nie dość, że jest precyzyjny, to jeszcze szybki. Muszę przygotować mój wzrok i postarać się odbierać, co się tylko da" - dodał od siebie trzeci tenisista rankingu ATP. Na ten moment nie jest jeszcze znana godzina ćwierćfinałowego starcia pomiędzy Hubertem Hurkaczem i Daniiłem Miedwiediewem, ale wiadomo, że pojedynek odbędzie się w środę.

Relacja na żywo ze spotkania ukaże się TUTAJ. Najważniejsze informacje z Australian Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.



Hubert Hurkacz / Martin KEEP/AFP / AFP

Daniił Miedwiediew / AFP