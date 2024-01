Gorąco po zwycięstwie Igi Świątek. Polka "przepytana". Kibice grzmią

Iga Świątek z przytupem rozpoczęła zmagania w wielkoszlemowym Australian Open. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego w tym roku trafiła na dość wymagające rywalki. Już w pierwszym meczu musiała się namęczyć w starciu z Amerykanką Sofią Kenin, która postawiła 22-latce z Raszyna trudne warunki. Ku radości polskich kibiców, liderka światowego rankingu WTA wygrała ten pojedynek i może przygotowywać się kolejnej rundy. Jej następną przeciwniczką będzie kolejna z Amerykanek - Danielle Collins. Po meczu "Biało-Czerwona" przystąpiła do rozmów z mediami, co zostało szeroko skomentowane w internecie.

Iga Świątek-Sofia Kenin 7-6 (2), 6-2. Skrót meczu. Australian Open. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Australian Open. Iga Świątek w ogniu pytań. Kibice nie przeszli obojętnie

Zagraniczna prasa huczy o problemach wizerunkowych niemieckiego tenisisty Alexandera Zvereva, który jest oskarżony o pobicie swojej byłej partnerki i niebawem stanie przed sądem. Co ciekawe, na pomeczowej konferencji prasowej liderka światowego rankingu została zapytania o sytuację kolegi po fachu. "Cóż, nie ma na to dobrej odpowiedzi. Myślę, że decyzja należy do ATP. Na pewno nie jest dobrze, gdy zawodnik, na którym ciążą takie zarzuty, jest w pewien sposób promowany" - mówiła raszynianka.

Nie była to jedyna kwestia poruszona przez media. Dziennikarze zagadnęli Polkę o to, co uważa na temat nowej roli Rafaela Nadała, który został ambasadorem Saudyjskiej Federacji Tenisowej. "Jak ci się to podoba, biorąc pod uwagę 'osiągnięcia' tego kraju w zakresie praw człowieka, zwłaszcza kobiet?" - brzmiało pytanie.

"Nie wiedziałam, że tak jest. Cóż, wydaje mi się, że wszystko, co dzieje się w sporcie, nie jest czarno-białe. Ciężko mi to podsumować w jednym zdaniu. Krążyło wiele plotek o tym, że finały WTA odbędą się w Arabii Saudyjskiej. Wciąż czekamy na decyzję. Zawsze było mi trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy nie, ponieważ kobietom w tych regionach nie jest łatwo. Oczywiście te kraje również chcą się zmienić i ulepszyć politycznie i socjologicznie. Nie jest łatwo zdecydować" - przyznała Świątek.

Kibice śledzący konferencję zwrócili uwagę na fakt, że sportsmenka nie miała możliwości opowiedzieć szerzej o swojej grze w Australian Open. Dostała pytania, które nie były związane z jej meczem.

Wiem, że jest numerem 1, ale dziennikarze zachowują się tak, jakby była jakimś politykiem, który może mieć wpływ na losy świata. A biorąc pod uwagę, jak bardzo jest analizowana pod kątem wszystkiego, co mówi, oczywiste jest, że czasami udziela 'neutralnej' odpowiedzi. Ona jest tenisistką, niech zapytają ją lepiej o tenis! ~ napisała jedna z fanek na portalu X (dawniej Twitter).

"Konferencja prasowa Igi po meczu, na której zadawane są pytania o Ash Barty, Nadala i Saudyjczyków, czy proces Zvereva. I jakieś 2% pytań dotyczących jej gry" - brzmi kolejny komentarz.

"Zasypywali ją pytaniami na konferencji o problemy Zvereva i nową rolę Rafy w Arabii Saudyjskiej" - czytamy w sieci.

Iga Świątek / Martin Keep / East News

Iga Świątek / AFP

Iga Świątek / Robert Prange / AFP