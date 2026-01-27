Głośno o tym, co zrobiła Sabalenka w Melbourne. Reaguje nawet Australian Open
Aryna Sabalenka po raz kolejny pokazała klasę na kortach Australian Open i pokonała Ivę Jović 6:3, 6:0, awansując do półfinału turnieju. Mimo upalnych warunków tenisistki zapewniły kibicom całkiem dobre widowisko. Nie brakowało efektownych wymian. Jedna z nich wzbudziła uznanie nie tylko publiczności na Rod Laver Arenie, ale też administratora turniejowego konta na X.
Aryna Sabalenka zameldowała się w półfinale Australian Open. Wygrała swój 25. z ostatnich 26 meczów w Melbourne Park. Przy wielkim upale ograła Ivę Jović 6:3, 6:0, choć w pomeczowym wywiadzie poradziła fanom, by nie wydawali pospiesznych ocen bez interpretowania skali trudności. - Nie patrzcie na wynik. To był naprawdę ciężki mecz. Grała niesamowicie - powiedziała.
Spotkanie przy otwartym dachu Rod Laver Areny potrwało półtorej godziny i nie zabrakło w nim ładnych wymian. W jednej z tych rozegranych podczas 60-minutowej pierwszej partii liderka światowego rankingu dobrze zreturnowała serwis rywalki kierowany do środka kortu. Amerykanka ledwo odbiła piłkę, ta przeleciała na drugą stronę, zmuszając Białorusinkę do sprintu na 2. metr.
Australian Open, Sabalenka - Jović. Ładna wymiana, górą Białorusinka
Co ciekawe, ta zdecydowała się na drop shota. Podcięcie bekhendowe było bardzo krótkie i tym razem to Jović musiała szybko dobiec pod siatkę. Dała radę wykonać "re-dropa", ale to było już wyłożeniem piłki na rakietę Sabalenki, która bez problemu wykończyła wymianę na odsłonięty kort. Kibice nie wytrzymali do końca z reakcjami, trybuny głównej areny AO wyraziły podziw dla obu zawodniczek odgłosami, a następnie oklaskami.
"Aryna Sabalenka wygrywa wspaniały punkt z Ivą Jović. Inteligentny tenis światowego numeru jeden" - skomentował na X profil The Tennis Letter. Podał dalej nagranie wrzucone przez samo oficjalne konto turnieju.
One tam się dobrze bawią
W półfinale najlepsza tenisistka globu zagra z Coco Gauff lub Eliną Switoliną.