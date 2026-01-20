Głośno o tym, co Osaka zrobiła w Melbourne. Świat długo o tym nie zapomni

Fani tenisa nie mogą narzekać na brak wrażeń - choć sezon ledwo się rozpoczął, emocje już sięgają zenitu. W miniony weekend w Melbourne rozpoczęła się 114. edycja wielkoszlemowego Australian Open, w którym o tytuł mistrzowski walczą także reprezentanci Polski, w tym m.in. Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Jan Zieliński. Stawka jest naprawdę ogromna, a mocnych rywali nie brakuje. Przed australijską publicznością występuje m.in. czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która ma na swoim koncie dwa triumfy w Australian Open - Naomi Osaka.

Rozstawiona z numerem "16" Japonka raczej nie jest brana pod uwagę jako jedna z pretendentek do wygranej w singlu pań, jednak zabrała ona o to, aby media na całym świecie rozpisywały się o niej od pierwszego meczu.

Naomi Osaka zaskoczyła stylizacją na Australian Open. "Jeden z najodważniejszych wyborów modowych w historii tenisa"

Naomi Osaka zmagania w ramach tegorocznej edycji Australian Open rozpoczęła we wtorek 20 stycznia od pojedynku z Antonią Ruzić z Chorwacji. Japońska zawodniczka, która niegdyś była liderką światowego rankingu kobiecego tenisa, wywołała ogromne poruszenie zanim jeszcze rozpoczął się mecz. Zrobiła bowiem ona spektakularne wejście na kort na Rod Laver Arena.

Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego wkroczyła na kort w cyjanowo-białej tunice, białych spodniach i białym kapeluszu z trenem z tiulu. Do stylizacji dołączyła biały parasol. "O WOW. Naomi Osaka wchodzi na Rod Laver Arena na swój debiut w Australian Open 2026. W tym momencie z pewnością stanie się to viralem na całym świecie..." - skomentował Jose Morgado.

Rozwiń

Nie tylko Hiszpan docenił stylizację Japonki. W sieci zawrzało od komentarzy. "Naomi Osaka, ty ikono", "Naomi Osaka robi wrażenie, wchodząc na kort podczas Australian Open 2026. Jeden z najodważniejszych wyborów modowych w historii tenisa. WOW" - czytamy na platformie X.

Jak się okazuje, wybór stylizacji był w pełni przemyślany. Za strój Osaki odpowiada firma Nike, która połączyła siły z Robertem Wunem, projektantem z Hong Kongu.

Rozwiń

Naomi Osaka TIMOTHY A.CLARY AFP

Naomi Osaka ADEK BERRY AFP

Naomi Osaka DAVID GRAY / AFP AFP

Naomi Osaka zaspokaja swoją potrzebę prędkości na torze gokartowym w Australii © 2025 Associated Press