Gigantyczna sensacja, tego się nikt nie spodziewał. Iga Świątek odpada z Australian Open

W trzeciej rundzie na reprezentantkę Polski czekała Linda Noskova. Czeszka również miała swoje problemy w tym turnieju, ale udało się jej po raz pierwszy w karierze awansować do trzeciej rundy turnieju wielkoszlemowego . Dotychczas obie zawodniczki mierzyły się ze sobą tylko raz - podczas ubiegłorocznego turnieju WTA 250 w Warszawie. W pojedynku ćwierćfinałowym Polka wygrała 6:4, 6:1 . Tenisistka naszych południowych sąsiadów pokazała jednak wtedy, że ma swoje atuty, którymi może sprawiać problemy rywalkom.

Associated Press / © 2024 Associated Press

Iga Świątek - Danielle Collins. 6-4, 3-6, 6-4. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Zaskakujący przebieg meczu. Iga Świątek żegna się z Australian Open

Początek meczu trzeciej rundy okazał się trudny dla naszej tenisistki. Ciężko było Polce złapać odpowiedni rytm zwłaszcza przez gemy serwisowe rywalki, bowiem Czeszka potrafiła notować asy serwisowe lub podwójne błędy. Wymiany często kończyły się po maksymalnie kilku uderzeniach, a gdy już dochodziło do dłuższych akcji, to Świątek zdarzały się niewymuszone błędy. Linda próbowała także narzucać swój styl gry i naciskać na liderkę rankingu również agresywnymi returnami.

Na starcie drugiego seta obie zawodniczki skutecznie rozgrywały swoje gemy serwisowe. W piątym gemie Polka otrzymała swoją szansę na przełamanie, ale nie udało się jej wykorzystać. Podobnie było dwa gemy później - skutek okazał się jednak taki sam. Niespodziewanie przy stanie 4:3 dla Czeszki to nasza reprezentantka znalazła się w poważnych tarapatach. Rywalka rozegrała zanotowana kilka doskonałych akcji z rzędu i przełamała liderkę rankingu do zera. Chwilę później było już po secie. Czeszka wygrała go 6:3.