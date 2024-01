Gigantyczna sensacja! Magdalena Fręch eliminuje z Australian Open francuską faworytkę

Co to był za mecz w wykonaniu Magdaleny Fręch! Polka zagrała znakomite spotkanie i pokonała Caroline Garcię 6:4, 7:6(2). Tym samym awansowała do trzeciej rundy Australian Open i zanotowała największe osiągnięcie w karierze podczas turnieju wielkoszlemowego rozgrywanego w Melbourne. W obu setach nasza zawodniczka skutecznie odrabiała straty. O 1/8 finału rozgrywek zagra z Rosjanką - Anastazją Zacharową.