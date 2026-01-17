- Dopingowała mnie przede wszystkim moja ławka. Wiem, że Igę wspierała polska widownia, który jest tutaj na trybunach. Niektórzy dopingowali także mnie i słyszałam Was!" - wyznała Coco Gauff po zwycięstwie nad Igą Świątek w United Cup.

Amerykanka pokonała wiceliderkę rankingu WTA 6:4, 6:2, choć w ostatecznym rozrachunku nie przyniosło to USA zwycięstwa nad Polską. Miło było jednak słyszeć z jej ust pochlebną deklarację dot. polskich kibiców.

W dużo surowszych słowach wypowiedziała się natomiast tuż przed Australian Open. Jej wypowiedź odebrano jako krytykę pod adresem organizatorów turnieju. Poszło znów o kwestie finansowe.

Oczywiście zwiększyli w tym roku pulę nagród, ale w porównaniu z przychodami mężczyzn ten procent wciąż nie jest na poziomie, na którym chcielibyśmy go widzieć

- Myślę, że nadal trzeba przeprowadzić kolejne rozmowy - nie tylko z organizatorami Australian Open, ale ze wszystkimi turniejami wielkoszlemowymi. Mamy przedstawicieli zawodników, którzy bardzo ciężko pracują nad tym w naszym imieniu, ponieważ my sami nie możemy tak często uczestniczyć w takich spotkaniach osobiście. Z mojej ostatniej aktualizacji wynika, że ogólne odczucie jest takie, iż tak, nastąpił postęp, ale wciąż nie jest on na poziomie, który chcielibyśmy zobaczyć. Jesteśmy mimo wszystko wdzięczni za to, co udało się osiągnąć - dodała.

W przeszłości temat konieczności zrównania zarobków kobiet i mężczyzn podnoszony był wiele razy. O zmiany w tej kwestii apelowała również Iga Świątek.

