Organizatorzy Australian Open na wtorek, najbardziej upalny dzień tygodnia, zaplanowali dwa ćwierćfinały w górnej części drabinki singlowej rywalizacji pań. O ile w starciu Aryny Sabalenki z Ivą Jović dość łatwo było wskazać faworytkę, oczywiście liderkę światowego rankingu, to jednak w tym drugim meczu - już nie.

Białorusinka wygrała 6:3, 6:0, jej mecz trwał blisko półtorej godziny. I czekała na to, co się stanie w starciu Coco Gauff z Eliną Switoliną. Grały dotąd trzykrotnie, tylko pierwsze spotkanie padło łupem Ukrainki. Właśnie w Melbourne, pięć lat temu, ale przecież wtedy Amerykanka nie miała nawet 17 lat, porażkę można było założyć. A później dwukrotnie lepsza była już Gauff, choć po trzysetowych bataliach.

W tegorocznym Australian Open Amerykanka nie imponowała, z Hailey Baptiste czy Karoliną Muchovą traciła po secie, ale też wciąż pojawiały się długie problemy z serwisem. Co innego Ukrainka, ona sezon zaczęła wybitnie. Nie zdecydowała się, jak większość gwiazd, na start w Brisbane, wybrała mniejszy turniej w Auckland. I go wygrała.

A już w Melbourne szła za ciosem, po drodze ograła m.in. naszą Lindę Klimovicovą. Z meczu na mecz prezentowała się coraz lepiej, ale to, co dziś zaprezentowała na Rod Laver Arena, przeszło chyba wszelkie wyobrażenia.

Australian Open. Elina Switolina kontra Coco Gauff. Gwiazda z USA kompletnie rozbita

Wyliczenia sztucznej inteligencji niewiele większe szanse dawały Gauff (55:45), bukmacherzy wskazywali raczej na Ukrainkę. Brali pewnie pod uwagę to, jak Switolina dwa dni temu rozbiła Mirrę Andriejewą, jak wcześniej ograła Dianę Sznajder. Imponuje fizycznością, jest świetnie przygotowana motorycznie. Choć przecież takie atuty cechują też Gauff.

Elina Switolina podczas meczu z Coco Gauff William West AFP

Tymczasem dziś doszła jeszcze jedna rzecz - przygotowanie mentalne. Z każdym kolejnym gemem jej pewność siebie malała, coraz rozpaczliwiej patrzyła w kierunku swojego boksu, prosiła o porady. Szybko też wysłała rakiety do zmiany naciągu, były za sztywne. Nie było jasne, czy zdążą wrócić przed końcem spotkania, tak szybko to się toczyło.

Gauff została bowiem przełamana już w gemie otwarcia, ale za moment odrobiła tę stratę, po najdłuższym, ośmiominutowym gemie. Tyle że jej zdobycze wynikały właściwie tylko z błędów Ukrainki, 21-latka miała po trzecim gemie bilans: zero winnerów, dziewięć niewymuszonych błędów. Switolina atakowała każdy drugi serwis Gauff, wchodziła w kort, potężnie uderzała forhendem. I rozbijała rywalkę, a jej przewaga rosła.

Coco Gauff David Gray AFP

Switolina wygrała pięć kolejnych gemów, Gauff zdobyła w nim tylko siedem punktów. 6:1 w zaledwie 29 minut - to była demolka. Nic dziwnego, że Coco zniknęła za moment w korytarzu, udała się na przerwę toaletową.

Trzecia rakieta świata potrzebowała już cudu, bo też i Switolina grała znakomicie. Gdy w drugiej partii było już 3:0 i 30-0 dla Ukrainki, patrząc z jej perspektywy, choć serwowała Gauff, sytuacja stała się beznadziejna dla Amerykanki. - Graj przez środek - wołali do niej trenerzy. I Coco zdołała jednak tego gema wygrać.

Obie dzieliło tylko jedno przełamanie. Albo aż jedno, patrząc na jakość serwisu Switoliny i return Coco. W piątym gemie Amerykanka wygrała tylko dwie piłki, w siódmym - jedną.

Zrobiło się więc 6:1, 5:2 dla Switoliny, Gauff musiała teraz serwować po to, by zostać w ogóle w grze. - Mam wrażenie, że Coco boi się własnej cienia. A ten tu jest wszędzie, z każdej strony lampy - mówił komentujący spotkanie w Eurosporcie Piotr Sierzputowski, były trener Igi Świątek.

Gauff popełniała błąd za błędem. I kolejny taki sprawił, że Switolina po raz pierwszy w karierze zagra o finał w Melbourne.

Mecz zakończył się w 59 minut. Cztery zajęła przerwa toaletowa między setami.

Półfinały w rywalizacji pań odbędą się w czwartek, w pierwszym Sabalenka zagra ze Switoliną. Skład drugiego poznamy w środę, po nocnych spotkaniach Igi Świątek z Jeleną Rybakiną (po godz. 1.30 polskiego czasu) oraz Amandy Anisimovej z Jessicą Pegulą.

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Elina Switolina Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Kawa/Zieliński - Gauff/Harrison. Skrót meczu Polsat Sport