Gauff czekała w Melbourne na ruch Williams. Było 4:0 w trzecim secie dla 45-latki

Andrzej Grupa

Podczas Wimbledonu w 2019 roku objawił się talent Coco Gauff - 15-letnia Amerykanka debiutowała wtedy w głównej drabince Wielkiego Szlema. A debiutowała starciem z legendą tenisa - Venus Williams. Pokonała ją, doszła do czwartej rundy. Później zmierzyły się jeszcze w Australian Open w 2020 roku, trzecia szans pojawiła się teraz, znów w Melbourne. W drugiej rundzie, gdyby Coco wygrała z Kamillą Rachimową, a Venus - z Olgą Danilović. To drugie byłoby jednak sporą sensacją. Tymczasem na John Cain Arena 45-letnia Amerykanka prowadziła w trzecim secie już 4:0.

Dwie kobiety ubrane w sportowe stroje, jedna z nich ociera łzę z policzka, druga ma zamknięte oczy i wydaje się skupiona lub zmartwiona. W tle widoczne neutralne tło bez szczególnych detali.
Coco Gauff i Venus WilliamsIZHAR KHAN/AFP & Robert Prange/Getty ImagesAFP/Getty Images

Venus i Serena Williams to legendy tenisa, druga z sióstr już zakończyła karierę i ani myśli wracać. Choć jest namawiana. A starsza Venus, która w czerwcu skończy 46 lat, wciąz na korcie się pojawia. Bo jak mówi - sprawia to jej przyjemność. I kariery nie chce kończyć.

O miejsca w poszczególnych turniejach nie musi się martwić, ranking nie ma tu znaczenia. Organizatorzy przywitają ją z otwartymi rękami, wciąż jest magnesem przyciągającym kibiców. Widać to było w niedzielę w Melbourne - spotkanie byłej liderki rankingu wyznaczono w najlepszej porze na trzecim co do ważności obiekcie - John Cain Arenie. A atmosfera w trakcie trzeciego seta przypominała tę, której można doświadczyć podczas starć Novaka Djokovicia z Carlosem Alcarazem.

    Owacje, okrzyki i brawa - tak po akcjach Williams, jak i Olgi Danilović.

    Australian Open. Powrót Venus Williams do Melbourne. Mecz z Olgą Danilović, stawką druga runda

    45-letniej Venus Williams nie powinno się już rozpatrywać pod kątem sportowych ambicji. Fizycznie odstaje od zawodniczek z czołówki, w turniejach pojawia się rzadko, a jeśli juz toczy wyrównane pojedynki, to w którymś momencie "pęka". Od września 2023 roku wygrała zaledwie jeden mecz - z Peyton Stearns w WTA 500 w Waszyngtonie, latem zeszłego roku. A formę weteranki przetestowały już dwie Polki: najpierw Magdalena Fręch we wspomnianym turnieju w stolicy USA, a niedawno w Auckland Magda Linette. I obie wygrały, podobnie jak w Hobart... 38-letnia Tatjana Maria (6:4, 6:3).

    Venus Williams, Australian Open 2026
    Venus Williams, Australian Open 2026Martin KeepAFP

    Niemniej od 2023 roku Venus Williams nie decydowała się na to, by w krótkim odstępie grać trzy turnieje z rzędu, jak teraz w Nowej Zelandii i Australii. Do Melbourne wróciła zaś po pięciu latach przerwy. I gdyby doszło do jej starcia z Coco Gauff w drugiej rundzie, byłby to zapewne oglądalnościowy hit za oceanem.

    Warunkiem było jednak zwycięstwo Venus z Olgą Danilović - 68. w rankingu WTA, dobrze serwującą, ale nierówną. Serbka w zeszłym tygodniu w Hobart dotarła do ćwierćfinału, dziś była zdecydowaną faworytką.

      Amerykanka już na starcie przełamała młodszą o 21 lat rywalkę, ale ta dość szybko zdołała tę stratę odrobić. Williams miała piłkę setową w 10. gemie, Danilović bezradnie rozkładała ręce. I pewnie niewiele by zrobiła, gdy potężny forhend Venus zmieścił się w korcie. A tak grały dalej, doszło do tie-breaka. W nim Williams wygrała pięć piłek z rzędu, triumfowała 7-5.

      Tyle że w niedalekiej przeszłości często zdarzało się, że po wygranym secie dość szybko przychodził fizyczny kryzys. Dziś też wszystko wskazywało na podobny scenariusz. W drugim secie Danilović przy własnym podaniu oddała Amerykance tylko dwa punkty. W pięciu gemach. A że raz przełamała rywalkę, wygrała 6:3.

        Tymczasem decydujące rozdanie było niesamowite. Venus jakby odzyskała siły i całą radość z gry. Cztery pierwsze gemy to jej absolutna dominacja, gra jak za dawnych lat. A kibice na John Cain Arenie dodawali jeszcze uroku temu widowisku. Danilović w czterech gemach wygrała zaledwie pięć akcji, była kompletnie oszołomiona. 4:0 - 45-letnia zawodniczka była na autostradzie do drugiej rundy. I spodziewanego hitu z Gauff.

        I wtedy wszystko się odmieniło.

        Tenisistka w niebieskiej odzieży i czapce z daszkiem, z szeroko otwartymi ustami w geście wyrażającym emocje, prawdopodobnie okrzyk zwycięstwa lub złości w trakcie meczu.
        Olga DanilovićMartin KeepAFP

        Teraz Serbka przejęła inicjatywę, ruszyła do odrabiania strat w ostatniej chwili. Od 0:4 do 5:4.

        Został więc jeszcze jeden gem, Serbka przegrywała w nim 15-30, Williams była przy siatce i atakowała. Nie na tyle jednak dokładnie, by zaskoczyć Danilović. A ta jednym minięciem wyrównała. Za momen sytuacja się odwróciła - Danilović znalazła się przy siatce, ona już okazji nie zmarnowała. Pojawiła się piłka meczowa, po 137 minutach gry. I Venus, mimo inicjatywy, nie zdołała odwrócić losów. Przeszkodziła siatka, piłka odbiła się od niej - i wylądowała za boczną linią kortu, w korytarzu deblowym. Trudno się było dziwić radości niespełna 25-letniej zawodniczki z Belgradu.

        Wyjść ze stanu 0:4 w trzecim secie - to wielka sztuka. I to ona zagra z Gauff, jeśli trzecia zawodniczka światowego rankingu upora się w poniedziałek z Kamillą Rachimową.

        Kobieta o długich, ciemnych włosach ubrana w elegancką suknię z szerokim kołnierzem, ma na szyi subtelny naszyjnik z pereł; tło stanowi kolorowy plakat z motywem okularów przeciwsłonecznych i trybuną tenisową.
        Venus WilliamsImage Press AgencyAFP
        Olga Danilović
        Olga DanilovićADRIAN DENNIS / AFPAFP
        45-letnia Venus Williams najstarszą zwyciężczynią meczu WTA od dwóch dekad. WIDEOAP© 2025 Associated Press

