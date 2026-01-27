Furia Coco Gauff po zejściu z kortu, a teraz takie słowa. Amerykanka się tłumaczy
Coco Gauff pożegnała się z Australian Open 2026. W meczu ćwierćfinałowym zdecydowanie lepsza była Elina Switolina. Po meczu kamery pokazały zachowanie Amerykanki, która wpadła w furię. Teraz sama zainteresowana się tłumaczy z tego wybryku.
Coco Gauff była jedną z głównych faworytek tegorocznego Australian Open. Rozstawiona z numerem "3" Amerykanka w ćwierćfinale zmierzyła się z Eliną Switoliną. Ukrainka była zdecydowanie lepsza i triumfowała 6:1, 6:2. Cały mecz trwał zaledwie 59 minut.
Gauff wpadła w furię. Teraz się tłumaczy
Gauff szybko opuściła kort, a później rozładowała swoją frustrację. Kamery uchwyciły, jak 21-latka z impetem zaczęła uderzać rakietą o ziemię.
Próbowałam pójść gdzieś, gdzie nie byłoby to pokazane, ale oczywiście to zrobili. Wydaje mi się, że na tym turnieju jedynym prywatnym miejscem jest szatnia
21-latka wyraziła zastrzeżenia do przekazu telewizyjnego i przypomniała, że w przeszłości podobną sytuację miała Aryna Sabalenka. - Arynie też się to przydarzyło, gdy grałam z nią w finale US Open. Niepotrzebnie jest to transmitowane - dodała.
Gauff nie pierwszy raz złamała rakietę. Przypomniała sobie, że uczyniła to w trakcie Roland Garros. - Powiedziałem, że nigdy więcej tego nie zrobię na korcie, bo nie uważam, żeby to było dobre zachowanie - powiedziała. - Na korcie staram się utrzymać nerwy na wodzy, bo chce dać dobry przykład dla dzieci i kibiców na trybunach. Musiałam jednak wyrzuć emocje, bo inaczej później wyładowywałabym się na swoim zespole, a oni na to nie zasługują - tłumaczyła.