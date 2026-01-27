Próbowałam pójść gdzieś, gdzie nie byłoby to pokazane, ale oczywiście to zrobili. Wydaje mi się, że na tym turnieju jedynym prywatnym miejscem jest szatnia

21-latka wyraziła zastrzeżenia do przekazu telewizyjnego i przypomniała, że w przeszłości podobną sytuację miała Aryna Sabalenka. - Arynie też się to przydarzyło, gdy grałam z nią w finale US Open. Niepotrzebnie jest to transmitowane - dodała.

Gauff nie pierwszy raz złamała rakietę. Przypomniała sobie, że uczyniła to w trakcie Roland Garros. - Powiedziałem, że nigdy więcej tego nie zrobię na korcie, bo nie uważam, żeby to było dobre zachowanie - powiedziała. - Na korcie staram się utrzymać nerwy na wodzy, bo chce dać dobry przykład dla dzieci i kibiców na trybunach. Musiałam jednak wyrzuć emocje, bo inaczej później wyładowywałabym się na swoim zespole, a oni na to nie zasługują - tłumaczyła.