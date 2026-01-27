Partner merytoryczny: Eleven Sports

Furia Coco Gauff po zejściu z kortu, a teraz takie słowa. Amerykanka się tłumaczy

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Coco Gauff pożegnała się z Australian Open 2026. W meczu ćwierćfinałowym zdecydowanie lepsza była Elina Switolina. Po meczu kamery pokazały zachowanie Amerykanki, która wpadła w furię. Teraz sama zainteresowana się tłumaczy z tego wybryku.

Zawodniczka w pomarańczowym stroju sportowym, z opaską na głowie i opaską na nadgarstku, odczuwa silne emocje podczas meczu tenisa, z wyrazem frustracji na twarzy i uniesioną ręką.
Gauff wpadła w furię po zejściu z kortu. Teraz się tłumaczyDita AlangkaraEast News

Coco Gauff była jedną z głównych faworytek tegorocznego Australian Open. Rozstawiona z numerem "3" Amerykanka w ćwierćfinale zmierzyła się z Eliną Switoliną. Ukrainka była zdecydowanie lepsza i triumfowała 6:1, 6:2. Cały mecz trwał zaledwie 59 minut.

Gauff wpadła w furię. Teraz się tłumaczy

Gauff szybko opuściła kort, a później rozładowała swoją frustrację. Kamery uchwyciły, jak 21-latka z impetem zaczęła uderzać rakietą o ziemię.

Próbowałam pójść gdzieś, gdzie nie byłoby to pokazane, ale oczywiście to zrobili. Wydaje mi się, że na tym turnieju jedynym prywatnym miejscem jest szatnia
przyznała na pomeczowej konferencji.

21-latka wyraziła zastrzeżenia do przekazu telewizyjnego i przypomniała, że w przeszłości podobną sytuację miała Aryna Sabalenka. - Arynie też się to przydarzyło, gdy grałam z nią w finale US Open. Niepotrzebnie jest to transmitowane - dodała.

Gauff nie pierwszy raz złamała rakietę. Przypomniała sobie, że uczyniła to w trakcie Roland Garros. - Powiedziałem, że nigdy więcej tego nie zrobię na korcie, bo nie uważam, żeby to było dobre zachowanie - powiedziała. - Na korcie staram się utrzymać nerwy na wodzy, bo chce dać dobry przykład dla dzieci i kibiców na trybunach. Musiałam jednak wyrzuć emocje, bo inaczej później wyładowywałabym się na swoim zespole, a oni na to nie zasługują - tłumaczyła.

Zobacz również:

Australian Open. Iga Świątek podczas starcia z Kaią Kanepi w 2022 roku
Iga Świątek

Złamana reguła, a potem łzy. Sceny w Australii. Świątek czeka na powtórkę

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Coco Gauff po meczu w czwartej rundzie Australian Open z Jeleną Ostapenko, dwa lata temu
Coco Gauff po meczu w czwartej rundzie Australian Open z Jeleną Ostapenko, dwa lata temuWilliam WestAFP
Zawodniczka tenisa ziemnego w czerwonym topie i białej spódnicy z rakietą w lewej dłoni wykonuje gest wzruszenia ramionami, stojąc na korcie podczas meczu.
Coco GauffCHARLY TRIBALLEAU AFP
Młoda sportsmenka w jasnozielonym stroju tenisowym i opasce na głowie stoi na korcie, patrząc z determinacją w stronę obiektywu i wskazując palcem.
Coco GauffMinas Panagiotakis/Getty Images via AFPAFP
Kulisy odejścia Tiilikainena z Projektu! "Marzyciel z piękną wizją siatkówki"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja