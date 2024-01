Fręch ostatnią przeszkodą na drodze do rekordu. Legendy zostaną w tyle

Trwa piękny sen Magdaleny Fręch podczas Australian Open. Polka pokonała w 3. rundzie turnieju w Melbourne Anastasię Zacharovą i awansowała już do 1/8. W niej czeka ją arcytrudne wyzwanie - mecz z Coco Gauff. Amerykanka jest w świetnej dyspozycji, a do tego wyrównała niedawno rekord należący do legend kobiecego tenisa. Wygrana nad Alycią Parks była dla niej już dziesiątym zwycięstwem w turniejach wielkoszlemowych z rzędu. Takie osiągnięcie robi wrażenie.