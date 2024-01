Fręch napisała historię, sama nie mogła uwierzyć. "Z takim wsparciem..."

Magdalena Fręch ograła w trzeciej rundzie Australian Open 2024 rosyjską tenisistkę Anastazję Zacharową 4:6, 7:5, 6:4 i choć w trakcie tej potyczki przechodziła czasem naprawdę trudne momenty, to ostatecznie przezwyciężyła wszelkie przeciwności - zwłaszcza te z ostatniego seta. Co więcej osiągnęła swój najlepszy wynik w karierze jeśli mowa o Wielkich Szlemach - nigdy wcześniej bowiem nie zdołała dotrzeć na żadnym z czterech słynnych turniejów do czwartej fazy gier. Po historycznym triumfie Fręch udzieliła, zgodnie ze zwyczajem, krótkiego wywiadu na korcie.