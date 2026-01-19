Fręch ma problem, nawet tego nie ukrywa. A mecz z Paolini za pasem
Magdalena Fręch w świetnym stylu zainaugurowała Australian Open. 28-latka bez większych problemów pokonała Veronikę Erjavec. Kibice drżeli o stan zdrowia Łodzianki, która kilka dni temu wycofała się z turnieju w Hobart. Tuż po meczu Fręch opowiedziała o swoich problemach.
W nocy z niedzieli na poniedziałek Magdalena Fręch rozpoczęła swoją przygodę z Australian Open 2026. Na drodze 28-latki stanęła Veronikę Erjavec. Polka potrzebowała zaledwie 63 minutach, aby uporać się ze Słowaczką w stosunku 6:1, 6:1.
Wiedziałam, że wszystko będzie zależeć ode mnie. Starałam się od początku wejść w swój rytm. Wiadomo, że pierwszy mecz w Wielkim Szlemie zawsze jest inny. Towarzyszą mu inne emocje, więc cieszę się, że udało się go zamknąć w taki sposób
Fręch wycofała się z turnieju w Hobart. Teraz mówi otwarcie o problemach zdrowotnych
Przed startem turnieju kibice drżeli o stan zdrowia Łodzianki. Fręch przyleciała do Melbourne z Hobart, gdzie wygrała mecz z Elsą Jacquemot, a następnie wycofała się z turnieju.
28-latka dwa dni przed meczem mówiła w rozmowie z PAP, że "tak naprawdę nie powinno boleć, ale coś tam jednak jest i doskwiera". Dokładnie chodziło o problemy z mięśniami lewego uda.
Po poniedziałkowym spotkaniu w Melbourne nie mogło zabraknąć pytania o stan zdrowia. Fręch nie ukrywała, że potrzebuje ciągle pomocy medycznej. - Będę jeszcze chodzić na zabiegi, nie chcę zapeszać. Na całe szczęście nie przeszkadza mi to na tyle w grze, że myślę o tym. Staram się skoncentrować na tym, co mam robić - przyznała.
Przed Fręch teraz bardzo trudne zadanie. W 2. rundzie zmierzy się z Jasmine Paolini. W przeszłości panie grały ze sobą dwukrotnie. Raz górą była Polka, a raz Włoszka. - Będę starała się narzucać warunki gry. Mam nadzieję, że wykorzystam swoje atuty i ten mecz będzie bardzo wyrównany, a dla kibiców fajne widowisko - zakończyła Fręch.