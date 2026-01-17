Partner merytoryczny: Eleven Sports

W niedzielę rozpoczyna się Australian Open. W turnieju zobaczymy m.in. Magdalenę Fręch, która przyleciała do Melbourne z problemami zdrowotnymi. Polka jest już po szczegółowych badaniach, które mogą wzbudzić lekki niepokój wśród kibiców.

Tenisistka w kolorowym stroju sportowym oraz białej czapce z daszkiem na korcie tenisowym podczas gry, z uśmiechem na twarzy i ręką uniesioną w górę, w tle wyraźne światło słoneczne.
Magdalena Fręch ma problem zdrowotny przed Australian Open 2026Foto OlimpikAFP

Australian Open startuje w niedzielę (18 stycznia). W turniejowej drabince mamy cztery Polki (Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Lindę Klimovicovą) oraz dwóch Polaków (Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka). Pierwszego dnia na kortach w Melbourne nie zobaczymy żadnego z biało - czerwonych. Dopiero w poniedziałek do gry wejdą wszyscy poza Hurkaczem.

W ostatnich dniach Świątek odpoczywała po United Cup. Z kolei Linette i Fręch brały udział w turnieju WTA 250 w Hobart. Poznanianka doszła do ćwierćfinału. Z kolei Łodzianka wygrała z Elsą Jacquemot 6:4, 6:0. Tyle, że już w trakcie tego meczu kilkukrotnie korzystała z pomocy fizjoterapeuty. Ostatecznie do kolejnego spotkania nie przystąpiła. - Niestety, ale po wygranym meczu musiałam się wycofać z turnieju w Hobart z powodu problemów z mięśniami lewego uda - tłumaczyła.

    Australian Open 2026. Magdalena Fręch przed startem turnieju

    28-latka w 1. rundzie zagra z Veroniką Erjavec. Teraz na przekazała PAP, jaki jest jej stan zdrowia.

    - Bardziej były to środki prewencyjne przed Australian Open. Wiadomo, Wielki Szlem, nie chciałam, żeby cokolwiek się działo. Na USG wyszło, że wszystko jest w porządku. Tak naprawdę nie powinno boleć, ale coś tam jednak jest i doskwiera. Staram się robić wszystko, żeby przed turniejem wyeliminować to całkowicie. Na szczęście nie jest to jakiś wielki uraz - powiedziała PAP przed sobotnim treningiem.

    Fręch będzie faworytką meczu z 26-letnią Słowenką, która plasuje się na 99. miejscu w rankingu WTA. Ich spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

    Magdalena Fręch rywalizowała z Poliną Kudiermietową o awans do drugiej rundy Australian Open 2025
    Magdalena Fręch awansowała do trzeciej rundy Australian Open
    Magdalena Fręch zagra w US Open
