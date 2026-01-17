Australian Open startuje w niedzielę (18 stycznia). W turniejowej drabince mamy cztery Polki (Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Lindę Klimovicovą) oraz dwóch Polaków (Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka). Pierwszego dnia na kortach w Melbourne nie zobaczymy żadnego z biało - czerwonych. Dopiero w poniedziałek do gry wejdą wszyscy poza Hurkaczem.

W ostatnich dniach Świątek odpoczywała po United Cup. Z kolei Linette i Fręch brały udział w turnieju WTA 250 w Hobart. Poznanianka doszła do ćwierćfinału. Z kolei Łodzianka wygrała z Elsą Jacquemot 6:4, 6:0. Tyle, że już w trakcie tego meczu kilkukrotnie korzystała z pomocy fizjoterapeuty. Ostatecznie do kolejnego spotkania nie przystąpiła. - Niestety, ale po wygranym meczu musiałam się wycofać z turnieju w Hobart z powodu problemów z mięśniami lewego uda - tłumaczyła.

Australian Open 2026. Magdalena Fręch przed startem turnieju

28-latka w 1. rundzie zagra z Veroniką Erjavec. Teraz na przekazała PAP, jaki jest jej stan zdrowia.

- Bardziej były to środki prewencyjne przed Australian Open. Wiadomo, Wielki Szlem, nie chciałam, żeby cokolwiek się działo. Na USG wyszło, że wszystko jest w porządku. Tak naprawdę nie powinno boleć, ale coś tam jednak jest i doskwiera. Staram się robić wszystko, żeby przed turniejem wyeliminować to całkowicie. Na szczęście nie jest to jakiś wielki uraz - powiedziała PAP przed sobotnim treningiem.

Fręch będzie faworytką meczu z 26-letnią Słowenką, która plasuje się na 99. miejscu w rankingu WTA. Ich spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

