W drugiej połowie listopada 2022 roku, już po finałach Billie Jean King Cup , Magdalena Fręch nie zdecydowała się na urlop , jak choćby grająca razem z nią w drużynie Magda Linette , czy Iga Świątek , będąca już po WTA Finals. Ze Szkocji przeniosła się do Hiszpanii, tam walczyła w turniejach ITF w Madrycie i Walencji, by jednak wskoczyć do czołowej setki rankingu WTA i dostać się do głównej drabinki Australian Open.

W Miami Magdalena Fręch przegrała decydujący bój w kwalifikacjach. A później siedziała i patrzyła, czy rywalki... wchodzą do szatni

W Lyonie, Abu Zabi, Dosze i Dubaju się nie udało, w Indian Wells i Miami Polka też przegrała decydujące mecze w kwalifikacjach, ale wskoczyła ostatecznie do drabinek jako "szczęśliwa przegrana", na Florydzie od razu do drugiej rundy. W obu amerykańskich tysięcznikach zdobywała punkty, wreszcie coś drgnęło.

W Miami Fręch zastąpiła Chinkę Shuai Zhang , była to już ostatnia możliwość. To wtedy łodzianka powiedziała Markowi Furjanowi w Canal+, że musi być gotowa przez kilkanaście godzin, ma niewiele czasu na przebranie się.

- Obserwowałam tu wszystko, patrzyłam, czy jest na treningach, czy wchodzi do szatni. Oficjalne hotele są bardzo daleko, to godzina drogi stąd. Jeśli zawodniczka się wycofuje, a one lubią to robić tuż przed samym meczem albo mecz wcześniej, to mam dokładnie tyle czasu. Jeśli mecz zaczyna się o godz. 11, a ja dostanę informację o 10.40, to mogą mi dać jeszcze te 5-10 minut więcej. I tyle. Przesiaduję tu więc całymi dniami, wczoraj opuszczałam ośrodek o 20.30, jak zaczęła grać ostatnia rywalka, która mogła się wycofać - opowiadała wtedy. Ciężko tu myśleć o normalnej regeneracji czy treningu.