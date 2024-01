Fortuna na koncie Magdaleny Fręch. Rekordowy wynik, rekordowy zarobek

Gdy tydzień temu rozpoczynało się Australian Open 2024 nikt nie przypuszczał, że najlepszą z Polek w tym turnieju będzie Magdalena Fręch . Wszyscy zgodnie wymieniali w przypadku takiego typowania imię i nazwisko liderki światowego rankingu, a więc Igi Świątek . Wydawało się, że pierwsza rakieta świata do Melbourne przyjechała w najlepszej dyspozycji w swojej karierze na tym etapie sezonu. Podczas United Cup prezentowała się zjawiskowo.

Niestety w Australian Open od pierwszego meczu zdawała się mieć pewne tymczasowe problemy z forehandem. Często to uderzenie jakby się "zacinało" i było kopalnią punktów dla rywalek. Dodając do tego problemy z pierwszym serwisem stworzyły się idealne okoliczności do tego, aby wyrzucić Polkę z turnieju. Z tej okazji korzystała Linda Noskova. Młoda Czeszka swoją agresją, ofensywnym nastawieniem i konsekwencją pokonała Polkę i wyrzuciła ją z turnieju już w trzeciej rundzie.