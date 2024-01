Fani Sabalenki przecierali oczy, ależ koniec. Thriller na ostatniej prostej

Nie można powiedzieć, by końcowy rezultat rywalizacji singlowej wśród kobiet na Australian Open 2024 był zaskoczeniem - Aryna Sabalenka od samego początku uchodziła za jedną z głównych faworytek do zgarnięcia tytułu, zwłaszcza, że broniła trofeum wywalczonego w ubiegłym roku.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Sabalenka mistrzynią Australian Open. Zobacz piłkę meczową. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Australian Open 2024. Sabalenka trudziła się na koniec starcia z Zheng

Jak się bowiem ostatecznie okazało mińszczanka by postawić kropkę nad "i" i po raz kolejny sięgnąć po mistrzostwo AO potrzebowała aż... pięciu piłek meczowych. Dopiero po dłuższej chwili 25-latka zdołała wykonać ostateczny winner z pomocą mocnego forhendu.

Dodatkowa ciekawostka jest taka, że podobne kłopoty z zakończeniem starcia na tegorocznym AO druga rakieta świata miała tylko raz w... pierwszej rundzie, kiedy to pięciu "meczówek" potrzebowała do zatriumfowania nad Niemką Ellą Seidel, którą wcześniej całkowicie dominowała.

Ranking WTA. Po Australian Open różnica między Świątek i Sabalenką zrobiła się mniejsza...

Aryna Sabalenka dzięki kolejnemu błyskowi w Melbourne sprawiła jednocześnie, że jej strata punktowa do Igi Świątek, będącej wciąż na pierwszym miejscu klasyfikacji WTA, mocno stopniała i w najgorszym przypadku już za kilka tygodni między obiema sportsmenkami dojdzie do roszady. Do tego jednak jeszcze nie tak bliska droga...