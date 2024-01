Eksperci toną w zachwytach nad Magdaleną Fręch. "Polska ściana"

Magdalena Fręch dokonuje rzeczy niebywałych podczas tegorocznej edycji Australian Open . Nasza tenisistka zaskoczyła już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju, kiedy to po trzysetowej batalii odprawiła z kwitkiem reprezentantkę gospodarzy, Darię Saville . Kiedy okazało się, że w kolejnej rundzie imprezy w Melbourne Polka zmierzy się z rozstawioną z numerem szesnastym Caroline Garcią , wielu kibiców było przekonanych, że na tym etapie zakończy się walka o wielkoszlemowe trofeum pochodzącej z Łodzi zawodniczki. Magdalena Fręch bowiem nigdy wcześniej nie wygrała z zawodniczką z TOP20 światowego rankingu. Aż do teraz. Polka bez problemu pokonała Francuzkę 6:4, 7:6 (2) i zameldowała się w trzeciej rundzie Australian Open.

W nocy z 18 na 19 stycznia (czasu polskiego) Magdalena Fręch zmierzyła się z kolejną rywalką. Tym razem po drugiej stronie siatki stanęła Anastazja Zacharowa. Rosjanka w pierwszym secie postraszyła naszą tenisistkę, wygrywając 6:4. W kolejnych etapach meczu jednak to 26-latka z Polski poradziła sobie lepiej. Ostatecznie starcie polsko-rosyjskie zakończyło się triumfem Magdaleny Fręch 4:6, 7:5, 6:4 . Warto zaznaczyć, że dla Magdaleny Fręch jest to pierwszy w karierze awans do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju. Do tej pory najdalej doszła podczas Wimbledonu 2022, kiedy to udało jej się dotrzeć do trzeciej rundy.