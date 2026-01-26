Dwa sety w Melbourne. Oto potencjalna rywalka Świątek w 1/4 finału

Pojedynki czwartej rundy w wielkoszlemowych turniejach formalnie zaczynają drugi tydzień rywalizacji. I dla każdej zawodniczki gra na tym etapie już jest dużym wydarzeniem. Zwłaszcza w Melbourne, gdzie często doskwierają upały. Kumuluje się zmęczenie z pierwszych spotkań, ważna jest umiejętność odnalezienia się w takiej sytuacji.

Jelena Rybakina w poprzednim sezonie miała potężne problemy w wielkoszlemowych turniejach właśnie na tym etapie. W Australii przegrała mecz o ćwierćfinał z Madison Keys, w Paryżu - z Igą Świątek, choć wyraźnie prowadziła w drugiej partii. W Wimbledonie też grałaby z Polką na tym etapie, gdyby... w trzeciej rundzie ograła Clarę Tauson. A przegrała. Wreszcie w US Open uległa w czwartej rundzie Markecie Vondrousovej, która nie przystąpiła już do spotkania kolejnego etapu.

W końcówce sezonu Rybakina wskoczyła w końcu na poziom, który oddaje jej ogromne możliwości. Pokazała to w Rijadzie, ogrywając po kolei wszystkie gwiazdy, z Anisimovą, Świątek i Sabalenką na czele. Jej seria zwycięstw została zatrzymana w Brisbane przez Karolinę Muchovą, ale w Melbourne już takiego zagrożenia nie było.

Także i w dzisiejszym spotkaniu z Elise Mertens.

Australian Open. Ten mecz miał wyłonić potencjalną rywalkę Świątek w ćwierćfinale. Jelena Rybakina grała z Elise Mertens

Belgijka jest wybitną deblistką, ale i solidnie radzi sobie w grze pojedynczej. W tej pierwszej specjalności cieszyła się z tytułu w Rijadzie tuż przed Rybakiną, wygrała WTA Finals wspólnie z Weroniką Kudiermietową. Wygrała też pięć Wielkich Szlemów w deblu, dwa z nich w Melbourne: w parze z Aryną Sabalenką (2021) i Hsieh Su-wei (2024). Tu siedem lat temu zameldowała się również w półfinale singla, przegrywając go wtedy z Caroline Wozniacki.

Dziś powtórzenie tego wyczynu byłoby sporą sensacją, patrząc na ścieżkę Beligijki. Od początku było jasne, że aby sprawić niespodziankę i pokonać Rybakinę, Mertens będzie musiała znaleźć sposób na serwis Kazaszki. I dodatkowo jeszcze wywołać taką presję, by faworytka zaczęła popełniać błędy.

Jelena Rybakina ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Nic takiego nie miało jednak miejsca. Owszem, Rybakina potrzebowała chwilę na rozgrzanie się, stąd dwa bardzo zacięte pierwsze gemy, kończone na przewagi. W tym pierwszym Jelena zaliczyła dwa asy, ale też pięć niewymuszonych błędów. Po dwóch gemach miała ich siedem, po całym secie - dziewięć. Co oznacza, że szybko wskoczyła na "tryb niszczący", po drugiej stronie siatki nie było właściwej reakcji.

Rybakina odskoczyła na 4:0, seta wygrała w 32 minuty 6:1. Grała świetnie, nie zostawiała Belgijce żadnych złudzeń.

Drugiego seta Mertens zaczynała od serwisu, widać było jej radość po wygranym gemie. Zrzucała delikatną presję na Kazaszkę, bo to faworytka musiała tu gonić wynik. Ale do czasu...

Po czterech gemach był remis 2:2, w kolejnym przyszły pierwsze trudne momenty dla Mertens. Przy stanie 30-30 i równowadze wygrywała niezwykle istotne akcje. Nie potrafiła jednak domknąć tego gema punktem, to Rybakina w końcu wywalczyła break point. I za moment, kapitalnym bekhendem, wywalczyła przełamanie. Miała 3:2 w tym secie i już bardzo szeroką drogę ekspresową do ćwierćfinału. Gdy zaś za moment potwierdziła to przełamanie w swoim gemie serwisowym, ta droga zamieniła się już w autostradę.

Elise Mertens, Melbourne 2026 JOEL CARRETT PAP/EPA

Kibice na Margaret Court Arena też mieli świadomość, że to spotkanie zbliża się ku końcowi. Elise nie miała sportowych argumentów, by zaskoczyć tak dobrze dysponowaną mistrzynię WTA Finals. Rybakina w Melbourne nie przegrała seta, nie miała nawet trudniejszych momentów w tamtych spotkaniach. Podobnie jak i dzisiaj. Po 77 minutach triumfowała 6:1, 6:3.

Rozwiń

Pewnie zameldowała się więc w najlepszej "8" turnieju, o półfinał zagra z lepszą z pary: Iga Świątek - Maddison Inglis. Kto to będzie, przekonamy się zapewne w okolicach godz. 10.30. Początek meczu Polki po godz. 9. Relacja na stronie Interii.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki.

Jelena Rybakina William West AFP

Elise Mertens PATRICK HAMILTON / BELGA MAG / Belga via AFP AFP

Iga Świątek (POL) - Elena Rybakina (KAZ). Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press