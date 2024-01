Dramat Polki i Ukrainki w Australian Open. Walkower i koniec marzeń o dobrym wyniku

Katarzyna Kawa przyleciała do Melbourne z myślą o awansie do głównej drabinki w grze pojedynczej. Nie udało się jednak dokonać tej sztuki, bowiem uległa w drugiej rundzie eliminacji, przegrywając w dwóch setach z Lesley Pattinamą Kerkhove. Los uśmiechnął się za to do Polki w grze podwójnej. Dzięki wycofaniu kilku par deblowych przed startem zmagań, 31-latka dostała się do drabinki wspólnie z Ukrainką - Martą Kostiuk.