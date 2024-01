Dramat Magdy Linette. Krecz i koniec marzeń o powtórce z ubiegłorocznego Australian Open

Los nie oszczędził Magdy Linette w kwestii przeciwniczki w pierwszej rundzie Australian Open. Poznanianka trafiła na Caroline Wozniacki - zawodniczkę, która wygrała w Melbourne 6 lat temu . W dodatku Dunka polskiego pochodzenia prezentowała dobrą dyspozycję po długim rozbracie z tenisem , co tylko i wyłącznie potwierdzało, że naszą zawodniczkę czeka trudne zadanie.

Wozniacki nic nie musiała, a z kolei na poznaniance ciążył fakt potencjalnej utraty punktów w rankingu na wypadek odpadnięcia we wczesnej fazie turnieju. W zeszłym roku Polka dotarła do półfinału australijskiej imprezy i zdobyła wówczas 780 pkt. Za ewentualne odpadnięcie już po pierwszym spotkaniu w tegorocznych zmaganiach mogła liczyć na zaledwie 10 pkt, co oznaczałoby utratę 770 pkt w zestawieniu, które ukaże się dopiero 29 stycznia.