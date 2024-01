Dolewają oliwy do ognia w Australian Open. Ukrainka wyznała prawdę po meczu z Białorusinką

Wiktoria Azarenka pożegnała się z rozgrywkami w Melbourne. Pogromczynią gwiazdy tenisa była Dajana Jastremśka. Reprezentantka Ukrainy po raz pierwszy w swojej karierze awansowała do ćwierćfinału Wielkiego Szlema. 23-latka po wygranej została zapytana na konferencji prasowej o to, jak się czuje, grając z zawodniczkami pochodzącymi z Białorusi. Jej słowa dają do myślenia.