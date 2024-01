W Melbourne trwa obecnie 112. edycja wielkoszlemowego turnieju Australian Open. W tym roku, jeśli chodzi o singlistów, tytułów bronią Aryna Sabalenka i Novak Djoković . Zawodniczka z Białorusi zameldowała się już w półfinale, w którym zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff . Awans do półfinału wywalczył także serbski gwiazdor. W kolejnym meczu zmierzy się on z Włochem Jannikiem Sinnerem.

W tegorocznej edycji turnieju zaliczanego do Wielkiego Szlema Australijczycy nie mogli pochwalił się ani jednym rodakiem, który zaliczany byłby do grona faworytów. W rywalizacji udział brało kilku wysoko notowanych w światowym rankingu zawodników z tego kraju, takich jak na przykład Alex de Minaur, jednak od wielu już lat największe nadzieje organizatorzy imprezy w Melbourne pokładają z Nicku Kyrgiosie . Pochodzący z Canberry gwiazdor bowiem w przeszłości wygrał Australian Open w grze podwójnej. Było to w 2022 roku.

"Mam szczerą nadzieję!!! - Djokovic liczy na poprawę po 4-setowym zwycięstwie nad Popyrinem. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Novak Djoković już dłużej tego nie ukrywa. To jego przepis na sukces w Australian Open

Nick Kyrgios w tym roku nie miał możliwości wzięcia udziału w rozgrywanym w jego ojczyźnie turnieju. Australijczyk bowiem już od jakiegoś czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Ostatni występ na korcie zaliczył już kilka miesięcy temu i na ten moment niewiele wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości miał on powrócić do rywalizacji. W Melbourne 28-latek pojawił się jednak w roli eksperta. To on miał okazję przeprowadzić pomeczowy wywiad z Novakiem Djokoviciem, który we wtorkowy poranek pokonał Taylora Fritza w ćwierćfinale.

Doświadczony Australijczyk podczas tej rozmowy zapytał Novaka Djokovicia, czy zdradzi mu swój sekretny przepis na to, jak wygrać wielkoszlemowy tytuł w singlu podczas Australian Open. "Wiem, że jest drzewo w Królewskim Ogrodzie Botanicznym, które przytulasz i nie wiem, co jeszcze robisz. Czy mógłbyś mi pokazać, które to drzewo? Ponieważ chciałbym wrócić do zdrowia, mam dość patrzenia, jak wygrywasz na tym korcie. Chciałbym tu powrócić choć raz i pokonać cię. Gdzie jest to drzewo?" - dopytywał 28-latek. Na odpowiedź Novaka Djokovicia nie musiał długo czekać.

Okay, pokażę ci to drzewo. Ale nie możesz nikomu powiedzieć, to wielki sekret. A więc, musisz zdjąć buty, wspiąć się na to drzewo, na jego najwyższy punkt i zawisnąć do góry nogami na jednej z gałęzi na 33 minuty i 3 sekundy. Wtedy wygrasz Wielkiego Szlema ~ odpowiedział żartobliwie Serb.

Warto zaznaczyć, że jeśli Novak Djoković wygra tegoroczną edycją australijskiej imprezy, będzie to jego jedenaste trofeum zdobyte na kortach w Melbourne. Wcześniej triumfował on w latach 2008, 2011-2013, 2015-2016, 2019-2021 i 2023.

Nick Kyrgios / AFP

Nick Kyrgios / AFP

Novak Djoković / AFP