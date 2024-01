Djoković wpadł w furię, spięcie na korcie. "Powiedz mi to w twarz"

Novak Djoković, zgodnie z oczekiwaniami, wygrał mecz drugiej rundy Australian Open z Australijczykiem Alexeiem Popyrinem. W tracie czwartego seta doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem serbskiego tenisisty i jednego z kibiców zasiadających na trybunach obiektu w Melbourne. W pewnym momencie zawodnik zbliżył się do bandy i zwrócił się wprost do człowieka, który wcześniej go prowokował.