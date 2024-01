Djoković chciał iść w ślady Sabalenki i... nie wyszło. Wszystko złapała kamera

Potem jednak przyszedł czas na realizację ścisłych sportowych planów - jak na razie z sukcesami, bo zarówno "Nole", jak i wiceliderka światowej klasyfikacji WTA przedarli się do ćwierćfinałów Australian Open. Co więcej, choć nie współpracują już na placu gry, to dalej istnieje między nimi jakby pewna nić porozumienia.