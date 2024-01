Demonstracja siły Polki w Australian Open. Amerykańskie gwiazdy już na horyzoncie

Kolejne znakomite wieści płyną do Polski prosto z Melbourne, tym razem z rywalizacji w grze podwójnej. We wtorkowy poranek naszego czasu Katarzyna Kawa grająca w parze z Martą Kostiuk rywalizowały o awans do drugiej rundy Australian Open. Polsko-ukraiński duet nie dał najmniejszych szans swoim przeciwniczkom i pokonał parę Tatjana Maria/Arantxa Rus 6:0, 6:2. Kolejnymi rywalkami Kawy i Kostiuk mogą być amerykańskie gwiazdy - Coco Gauff i Jessica Pegula.