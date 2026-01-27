Tenisowy nokaut w meczu Sabalenki, później stanowczy przekaz. Wynik schodzi na dalszy plan
Mecz Aryny Sabalenki z Ivą Jovic wyłonił pierwszą półfinalistkę tegorocznego Australian Open, którą poznaliśmy po 89 minutach walki na korcie. Wynik starcia wskazuje na to, że doszło do deklasacji, do czego po zakończeniu spotkania odniosła się liderka rankingu WTA. Na oficjalnej stronie turnieju znalazł się komunikat, w którym zacytowano Białorusinkę. "Nie patrzcie na wynik, wcale nie było łatwo" - powiedziała. A to nie wszystko.
Aryna Sabalenka przed rokiem dotarła do finału Australian Open, w którym została pokonana przez Madison Keys, przez co nie obroniła tytułu w Melbourne. Szansę na odzyskanie miana królowej australijskich kortów ma podczas trwającego turnieju, w którym nie straciła jeszcze seta. Na jej drodze do ćwierćfinału stanęły Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, Zhuoxuan Bai, Anastazja Potapowa i Victoria Mboko, żadna z nich nie była w stanie urwać faworytce partii.
Białorusinka w meczu o półfinał zmierzyła się z 18-letnią Ivą Jovic, która w pierwszym secie wprawdzie miała kilka break pointów, ale żadnego z nich nie wykorzystała, sama z kolei dała się raz przełamać i przegrała 3:6. W drugiej partii stanowiła już tło dla liderki rankingu, nie ugrała nawet gema. Po 89 minutach gry Sabalenka przypieczętowała pewne zwycięstwo 2:0 (6:3, 6:0).
Australian Open. Aryna Sabalenka wprost po meczu z Ivą Jovic
Po spotkaniu na oficjalnej stronie turnieju zamieszczono obszerny komunikat, w którym streszczono przebieg meczu oraz zacytowano Sabalenkę. Białorusinka z szacunkiem wypowiedziała się na temat Jovic.
"Te nastolatki wystawiają mnie na próbę w ostatnich rundach" - powiedziała, odnosząc się też do meczu z 19-letnią Victorią Mboko w czwartej rundzie. Po chwili urodzona w Mińsku tenisistka dała jasno do zrozumienia, że wynik powinien zejść na dalszy plan, ponieważ nie jest odzwierciedleniem przebiegu meczu z Jovic.
Niesamowita zawodniczka, to był trudny mecz. Nie patrzcie na wynik, wcale nie było łatwo. Grała w niesamowitego tenisa, zmusiła mnie do osiągnięcia wyższego poziomu. Jestem bardzo zadowolona ze zwycięstwa, to była ciężka walka
Sabalenka odniosła się również do przebiegu drugiej partii, w której nie oddała Jovic żadnego gema, rozgrywając wręcz perfekcyjnego seta. Przyznała, że nie przypomina sobie zbyt wiele meczów, w których zaprezentowała się tak bezbłędnie, jak właśnie w drugiej odsłonie meczu z Amerykanką.
"Poczułam, że muszę wkroczyć do akcji i wywrzeć na nią jeszcze większą presję, bo wiedziałam, że jest młoda, głodna sukcesu, i czułam w trakcie meczu, że bez względu na wynik, ona nadal będzie w grze" - wyznała.
Sabalenka w półfinale Australian Open zagra z Coco Gauff lub Eliną Switoliną. O miejsce w najlepszej czwórce turnieju powalczą też Jessica Pegula z Amandą Anisimovą oraz Jelena Rybakina z Igą Świątek.