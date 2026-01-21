Partner merytoryczny: Eleven Sports

Demolka w meczu Mirry Andriejewej. Półfinalistka US Open odpada w Melbourne

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Mirra Andriejewa tegoroczny Australian Open rozpoczęła od przegrania seta z Donną Vekić, później już nie dała szans Chorwatce, deklasując ją w dwóch kolejnych partiach. Do deklasacji doszło także w meczu Rosjanki z Marią Sakkari, mecz 18-latki z półfinalistką US Open z 2021 roku był dość jednostronny. Awans rozstrzygnął się po zaledwie 67 minutach.

Tenisistka w sportowej czapce oraz stroju, krzyczy z emocjami, będąc w trakcie intensywnej rywalizacji na korcie.
Mirra Andriejewa w Australian Open rywalizowała z Marią SakkariDavid GrayAFP

Mirra Andriejewa sezon rozpoczęła od nieudanego występu w Brisbane, bo wprawdzie pokonała Olivię Gadecki i Martę Kostiuk, ale już w ćwierćfinale musiała uznać wyższość Marty Kostiuk. Utalentowanej nastolatce nie pozostało nic innego, jak skupić się na kolejnych celach.

18-letnia Rosjanka przeniosła się do Adelajdy, gdzie również rozegrano turniej rangi WTA 500. Tam już nie miała sobie równych, przez kolejne rundy szła jak burza i bez straty seta, żadnej z rywalek nie pozwoliła na ugranie więcej niż pięciu gemów. W finale rozprawiła się z Victorią Mboko, zdeklasowała ją w stosunku 6:3, 6:1. Do Melbourne przyjechała więc mocno podbudowana.

Andriejewa wielkoszlemowy Australian Open rozpoczęła od przegrania seta w starciu pierwszej rundy z Donną Vekić. Rozstawiona z "8" Rosjanka szybko odzyskała rezon, w dwóch kolejnych partiach rozbiła rywalkę (6:3, 6:0) i przypieczętowała awans do drugiej rundy, w której przyszło jej zmierzyć się z Marią Sakkari. Greczynka wcześniej wyeliminowała Leolię Jeanjean (6:4, 6:2).

Zobacz również:

Fenomenalną akcją w pierwszym secie Magda Linette pobudziła polskich kibiców. A później dalej grała znakomicie
Australian Open

Koncert natchnionej Linette. 6:3 i 4:0. Później nerwy. Aż nastał koniec

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Australian Open. Jednostronny mecz Mirra Andriejewa - Maria Sakkari

    Rosjanka była zdecydowaną faworytką starcia z półfinalistką US Open z 2021 roku (sama Andriejewa nigdy nie dotarła do półfinału tego turnieju) . I od samego początku meczu z 53. tenisitką świata potwierdzała swoją wyższość. Potrzebowała niespełna pół godziny na to, by domknąć pierwszą partię, chociaż sama raz, przy prowadzeniu 3:0, znalazła się w opałach, bo broniła trzech break pointów. Wyszła jednak z opresji, zdemolowała Sakkari w stosunku 6:0.

    Rozpędzona Rosjanka z impetem rozpoczęła kolejną partię, przełamała Sakkari, po chwili prowadziła już 2:0. Dość nieoczekiwanie Greczynka bez większych problemów odpowiedziała przełamaniem powrotnym, w czwartym gemie nie pozwoliła rywalce na wygranie choćby jednej akcji.

    Gra stała się bardziej zacięta, obie zawodniczki w kolejnych gemach ustrzegały się wpadek przy własnym serwisie. Do czasu - przy stanie 4:4 Andriejewej udało się przełamać Sakkari, po chwili przypieczętować zwycięstwo i awans. Rosjanka triumfowała 2:0 (6:0, 6:4) i po meczu trwającym zaledwie 67 minut zameldowała się w trzeciej rundzie Australian Open. W niej zmierzy się z Eleną-Gabrielą Ruse.

    Australian Open (K)
    1/32 finału
    21.01.2026
    09:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Zobacz również:

    Iga Świątek i Wim Fissette
    Iga Świątek

    Zwrot dla Świątek na Australian Open. Ale rozległ się alarm. Fissette interweniował

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Mirra Andriejewa najpierw przegrała ćwierćfinał WTA 1000 w Rzymie. A trzy godziny później cieszyła się jednak z awansu
    Mirra AndriejewaPiero CRUCIATTIAFP
    Maria Sakkari
    Maria SakkariJULIEN DE ROSAAFP
    Maria Sakkari
    Maria SakkariJosef Bollwein/APA-Picture Desk via AFPAFP
    „Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej© 2026 Associated Press

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja