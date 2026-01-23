Partner merytoryczny: Eleven Sports

Deklasacja w meczu Linette, ale co stało się potem. Komunikat WTA nadszedł błyskawicznie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wyjątkowo krótko, bo zaledwie 63 minuty potrwał mecz Magdy Linette z Karoliną Muchovą w ramach 3. rundy Australian Open. Niestety Polka została zdeklasowana przez Czeszkę, która rozbiła ją 6:1, 6:1. Błyskawicznie po odpadnięciu 33-latki nadszedł wymowny komunikat ze strony WTA. Bolesny z perspektywy Linette.

Tenisistka wykonuje uderzenie podczas meczu tenisowego. Skoncentrowana sylwetka sportowca, widoczna rakieta oraz piłka tenisowa na pierwszym planie, ciemne tło podkreśla dynamiczność sceny.
Magda LinetteCHOLEWINSKI MARCINNewspix.pl

Od wielkiej niespodzianki, która błyskawicznie rozbudziła apetyty kibiców Magda Linette rozpoczęła zmagania w tegorocznym Australian Open. Polka pokonała na starcie 15. rakietę świata - Emmę Navarro, a w drugiej rundzie w dwóch setach rozbiła jej rodaczkę - Ann Li.

Magda Linette zdeklasowana przez Karolinę Muchovą. Bolesny koniec na Australian Open

Przeszkodą nie do przejścia okazała się niestety Karolina Muchova. Czeszka błyskawicznie wypracowała sobie przewagę w pierwszym secie, którego dopisała do swojego konta w zaledwie 29 minut. Niestety nie lepiej z perspektywy reprezentantki Polski było w drugiej partii.

Zobacz również:

Coco Gauff, Australian Open 2026
Australian Open

Zatrważający set Coco Gauff w Melbourne. A później stało się coś dziwnego

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    W czwartym gemie Linette dała się przełamać, dzięki czemu 19. zawodniczka rankingu WTA wyszła na prowadzenie 3:1. Dołożyła swój serwis, kolejny raz przełamała 33-latkę i było już 5:1. Przy takiej różnicy klas na korcie przewaga była z gatunku tych nie do odrobienia.

    Australian Open. Komunikat WTA nadszedł po porażce Linette. Dwa słowa

    Po trwającym zaledwie 63 minuty spotkaniu Magda Linette poległa 1:6, 1:6 i tym samym pożegnała się z turniejem singlowym w Melbourne na etapie 3. rundy. Błyskawicznie po jej odpadnięciu nadszedł bolesny z jej perspektywy komunikat WTA.

    Totalna kontrola. Karolina Muchova pokonuje Linette 6:1, 6:1
    brzmiał komunikat WTA

    Tym samym z grona biało-czerwonych w grze w Melbourne pozostała jedynie Iga Świątek. Na wcześniejszych etapach turnieju odpadli Linda Klimovicova, Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz i Magdalena Fręch.

    Natalia Maliszewska: Przed każdymi igrzyskami mówiłam, że jadę po medal, ale chyba nie byłam na to gotowa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Występ na Australian Open 2026 był i tak dla Linette drugim najlepszym w karierze. W 2023 roku dotarła ona do półfinału, w którym poległa z Aryną Sabalenką. A wcześniej do 3. rundy dotarła także w 2018 roku.

    Zobacz również:

    Jan Zieliński
    Australian Open

    Zaskakujący początek meczu Polaka. Znów ponad dwie godziny, nerwowo w Australii

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak
    Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju okazuje emocje po zdobyciu punktu, zaciska pięść w geście triumfu i głośno krzyczy, w tle widoczne jest nieostre logo na ciemnej ścianie.
    Magda LinetteMarcin CholewińskiNewspix.pl
    Kobieta w białym stroju sportowym z pomarańczową opaską na głowie uderza dwuręcznym backhandem żółtą piłkę tenisową, skupiona na grze.
    Karolina MuchovaIZHAR KHANAFP
    Magda Linette
    Magda LinetteMartin KeepAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja