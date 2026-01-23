Deklasacja w meczu Linette, ale co stało się potem. Komunikat WTA nadszedł błyskawicznie

Od wielkiej niespodzianki, która błyskawicznie rozbudziła apetyty kibiców Magda Linette rozpoczęła zmagania w tegorocznym Australian Open. Polka pokonała na starcie 15. rakietę świata - Emmę Navarro, a w drugiej rundzie w dwóch setach rozbiła jej rodaczkę - Ann Li.

Magda Linette zdeklasowana przez Karolinę Muchovą. Bolesny koniec na Australian Open

Przeszkodą nie do przejścia okazała się niestety Karolina Muchova. Czeszka błyskawicznie wypracowała sobie przewagę w pierwszym secie, którego dopisała do swojego konta w zaledwie 29 minut. Niestety nie lepiej z perspektywy reprezentantki Polski było w drugiej partii.

W czwartym gemie Linette dała się przełamać, dzięki czemu 19. zawodniczka rankingu WTA wyszła na prowadzenie 3:1. Dołożyła swój serwis, kolejny raz przełamała 33-latkę i było już 5:1. Przy takiej różnicy klas na korcie przewaga była z gatunku tych nie do odrobienia.

Australian Open. Komunikat WTA nadszedł po porażce Linette. Dwa słowa

Po trwającym zaledwie 63 minuty spotkaniu Magda Linette poległa 1:6, 1:6 i tym samym pożegnała się z turniejem singlowym w Melbourne na etapie 3. rundy. Błyskawicznie po jej odpadnięciu nadszedł bolesny z jej perspektywy komunikat WTA.

Totalna kontrola. Karolina Muchova pokonuje Linette 6:1, 6:1

Tym samym z grona biało-czerwonych w grze w Melbourne pozostała jedynie Iga Świątek. Na wcześniejszych etapach turnieju odpadli Linda Klimovicova, Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz i Magdalena Fręch.

Występ na Australian Open 2026 był i tak dla Linette drugim najlepszym w karierze. W 2023 roku dotarła ona do półfinału, w którym poległa z Aryną Sabalenką. A wcześniej do 3. rundy dotarła także w 2018 roku.

