Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czesi przemówili po triumfie Świątek. Jasny przekaz zaraz po meczu na Australian Open

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie Australian Open. W środowy poranek nasza reprezentantka pokonała Marie Bouzkovą 6:2, 6:3. Najwięcej problemów wiceliderka rankingu WTA miała w drugim secie, kiedy to rywalka prowadziła już 3:1. Jednak to nie przeszkodziło Polce w triumfie. Tuż po ostatnim gemie czescy dziennikarze krótko podsumowali występ zarówno swojej, jak i naszej tenisistki.

Tenisistka w sportowym stroju świętuje zdobyty punkt, zaciska pięść i wyraża emocje na korcie podczas meczu. W tle rozmazany tłum kibiców, a w rogu zdjęcia widoczny fragment tekstu opisującego sytuację związaną z rozgrywkami Australian Open.
Iga Świątek po meczu z BouzkovąWILLIAM WEST / AFP / zrzut ekranuAFP

W drugiej rundzie drabinki Australian Open Iga Świątek trafiła na Marie Bouzkovą, czyli 44. obecnie zawodniczkę w światowym tourze. Raszynianka była zdecydowaną faworytką, co udowodniła w pierwszym secie, w którym pozwoliła ugrać przeciwniczce zaledwie dwa gemy.

Polka była zdecydowanie bardziej ruchliwa i mobilna na korcie, a jej uderzenia stanowiły dla Czeszki ogromny problem. Zwłaszcza wtedy, kiedy druga rakieta świata przyspieszała w danej akcji. Wszystko wskazywało na to, że kolejna odsłona szybko zakończy się szybko.

Co za wymiana! Świątek zdominowała rywalkęPolsat Sport

Tak w Czechach podsumowano mecz Świątek. Rodaczka doceniona

Tymczasem to Bouzkova pokazała pazur. Mimo przegranego pierwszego gema 27-latka najpierw wyrównała przy swoim podaniu, a następnie zdołała przełamać mistrzynię Wimbledonu i zgarnąć kolejnego gema przy własnym serwisie. Efekt był taki, że reprezentantka Czech objęła prowadzenie 3:1.

Z perspektywy naszej zawodniczki zrobiło się nieco groźnie. Rywalka zaczęła grać bardziej odważnie i agresywnie. Przede wszystkim w defensywie potrafiła wyciągać trudne piłki, uniemożliwiając Idze Świątek zagranie winnera. Marie Bouzkova robiła, co mogła, jednak ostatecznie od wspomnianego wyniku 3:1 to Polka zgarnęła każdego kolejnego gema.

Dzięki temu w godzinę i 19 minut wiceliderka rankingu WTA wygrała 6:2, 6:3. - Wiem, że to nie zabrzmi skromnie, ale to prawda, że po zdobyciu tylu tytułów trudno jest być zadowolonym po jednym zwycięstwie. Obecnie cieszę się po wygraniu całego turnieju - mówiła pewna siebie Polka prosto z kortu, zaraz po triumfie.

Zobacz również:

Hubert Hurkacz
Australian Open

Hurkacz poległ na AO, ale co stało się później? Ujawnił wszystko przed kamerami

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Środowe spotkanie śledzili także czescy dziennikarze, którzy cały pojedynek podsumowali następująco: "Marie Bouzkova nie poprawiła swojego najlepszego występu z Australian Open i ponownie dotarła do drugiej rundy. Choć czeska tenisistka walczyła jak lwica i często widzieliśmy jej typową, doskonałą obronę, polska tenisistka Iga Świątek była ponad jej siły" - czytamy na portalach sport.cz i isport.blesk.cz.

    "Marie Bouzkova (44. miejsce) nie sprawiła niespodzianki w drugiej rundzie Australian Open. Czeska tenisistka przegrała z faworyzowaną Polką Igą Świątek (2. miejsce) w godzinę i 19 minut 2:6 i 3:6" - rozpoczęto informacyjnie na łamach tenisovysvet.cz.

    "W pierwszym secie Bouzkova trzykrotnie traciła serwis, więc jedyny sukces w returnie jej nie pomógł. W drugim secie wyskoczyła na prowadzenie 3:1, ale potem tylko Świątek zbierała gemy. Zdobyła 31 punktów na zwycięstwo, podczas gdy Bouzkova trafiła tylko trzy" - podsumowano.

    W trzeciej rundzie Australian Open nasza reprezentantka zagra z Anną Kalinską. Relacja na żywo w Interii Sport.

    Zobacz również:

    Kamil Stoch wrócił wspomnieniami do spotkania z Robertem Lewandowskim na skoczni
    Skoki Narciarskie

    Lewandowski zaskoczył Stocha. Takich scen nikt się nie spodziewał

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
    Tenisistka ubrana w biały top i czarną spódniczkę, z fioletową opaską na głowie, trzyma rakietę tenisową i unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle niebieskiego kortu.
    Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy Australian Open. Tak eksperci ocenili jej występJOEL CARRETT PAP
    Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
    Iga ŚwiątekAFP
    Marie Bouzkova traktuje mecz z Igą Świątek w kategoriach nagrody i wyróżnienia
    Marie Bouzkova traktuje mecz z Igą Świątek w kategoriach nagrody i wyróżnieniaDAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    KPR Gminy Kobierzyce - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja