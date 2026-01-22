W drugiej rundzie drabinki Australian Open Iga Świątek trafiła na Marie Bouzkovą, czyli 44. obecnie zawodniczkę w światowym tourze. Raszynianka była zdecydowaną faworytką, co udowodniła w pierwszym secie, w którym pozwoliła ugrać przeciwniczce zaledwie dwa gemy.

Polka była zdecydowanie bardziej ruchliwa i mobilna na korcie, a jej uderzenia stanowiły dla Czeszki ogromny problem. Zwłaszcza wtedy, kiedy druga rakieta świata przyspieszała w danej akcji. Wszystko wskazywało na to, że kolejna odsłona szybko zakończy się szybko.

Tymczasem to Bouzkova pokazała pazur. Mimo przegranego pierwszego gema 27-latka najpierw wyrównała przy swoim podaniu, a następnie zdołała przełamać mistrzynię Wimbledonu i zgarnąć kolejnego gema przy własnym serwisie. Efekt był taki, że reprezentantka Czech objęła prowadzenie 3:1.

Z perspektywy naszej zawodniczki zrobiło się nieco groźnie. Rywalka zaczęła grać bardziej odważnie i agresywnie. Przede wszystkim w defensywie potrafiła wyciągać trudne piłki, uniemożliwiając Idze Świątek zagranie winnera. Marie Bouzkova robiła, co mogła, jednak ostatecznie od wspomnianego wyniku 3:1 to Polka zgarnęła każdego kolejnego gema.

Dzięki temu w godzinę i 19 minut wiceliderka rankingu WTA wygrała 6:2, 6:3. - Wiem, że to nie zabrzmi skromnie, ale to prawda, że po zdobyciu tylu tytułów trudno jest być zadowolonym po jednym zwycięstwie. Obecnie cieszę się po wygraniu całego turnieju - mówiła pewna siebie Polka prosto z kortu, zaraz po triumfie.

Środowe spotkanie śledzili także czescy dziennikarze, którzy cały pojedynek podsumowali następująco: "Marie Bouzkova nie poprawiła swojego najlepszego występu z Australian Open i ponownie dotarła do drugiej rundy. Choć czeska tenisistka walczyła jak lwica i często widzieliśmy jej typową, doskonałą obronę, polska tenisistka Iga Świątek była ponad jej siły" - czytamy na portalach sport.cz i isport.blesk.cz.

"Marie Bouzkova (44. miejsce) nie sprawiła niespodzianki w drugiej rundzie Australian Open. Czeska tenisistka przegrała z faworyzowaną Polką Igą Świątek (2. miejsce) w godzinę i 19 minut 2:6 i 3:6" - rozpoczęto informacyjnie na łamach tenisovysvet.cz.

"W pierwszym secie Bouzkova trzykrotnie traciła serwis, więc jedyny sukces w returnie jej nie pomógł. W drugim secie wyskoczyła na prowadzenie 3:1, ale potem tylko Świątek zbierała gemy. Zdobyła 31 punktów na zwycięstwo, podczas gdy Bouzkova trafiła tylko trzy" - podsumowano.

W trzeciej rundzie Australian Open nasza reprezentantka zagra z Anną Kalinską. Relacja na żywo w Interii Sport.

