Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cudowny powrót Polaka w drugim secie. 114 minut gry o finał Australian Open

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Tegoroczna edycja Australian Open wkroczyła w decydującą fazę. Wczoraj ze zmaganiami pożegnała się Iga Świątek. Nasza reprezentantka uległa Jelenie Rybakinie na etapie ćwierćfinału gry pojedynczej. Mimo to wciąż mieliśmy w swoich rękach asa, który mógł sięgnąć po tytuł w Melbourne. Mowa o bohaterze z United Cup - Janie Zielińskim. Dziś Polak walczył o awans do decydującego starcia o trofeum w deblu. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii zapadło po 114 minutach.

Mężczyzna w białej koszulce, czerwonych szortach i białej czapce gra w tenisa na niebieskim korcie, odbijając piłkę rakietą podczas meczu.
Jan Zieliński walczył o finał Australian Open 2026Izhar KHAN / AFPAFP

Wielkoszlemowy Australian Open to dopiero drugi wspólny turniej dla duetu Jan Zieliński/Luke Johnson. Panowie dotarli do Melbourne prosto ze zmagań w Adelajdzie. Niewiele brakowało, a pożegnaliby się z rozgrywkami w stolicy stanu Wiktoria już na etapie premierowej rundy. Musieli bowiem bronić meczbola w starciu z parą Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate. Ostatecznie Polak zdołał wziąć rewanż na pierwszym z Australijczyków za finał z 2023 roku. Potem ekipa naszego reprezentanta nabrała rozpędu, wczoraj wyeliminowała zawodników rozstawionych z "4" - Marcelo Arevalo i Mate Pavic.

Zobacz również:

Anna Danilina przyczyniła się do sensacyjnego rozstrzygnięcia w Australian Open 2026
Australian Open

Megasensacja w Melbourne. Światowa "1" wyeliminowana. Nie będzie następnego tytułu

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Dzisiaj Zieliński dostał okazję na skompletowanie rewanżu za wydarzenia sprzed trzech lat, bowiem czwartkowym rywalem Jana był m.in. Jason Kubler, czyli partner Hijikaty z Australian Open 2023. Tym razem ten tenisista gospodarzy stanął do boju z Marciem Polmansem. Oni także balansowali na krawędzi odpadnięcia już w meczu otwarcia. Przegrywali w trzecim secie 1:4 z teamem Nick Kyrgios/Thanasi Kokkinakis. Od tamtej pory wyraźnie się rozkręcili i dzięki temu również znaleźli się na etapie najlepszej "4". Szykowała się pasjonująca walka, przy gorącym wsparciu z trybun dla gospodarzy. Organizatorzy wyznaczyli to spotkanie na Rod Laver Arena, czyli główny obiekt zmagań w Melbourne.

    Zobacz również:

    Iga Świątek i Jelena Rybakina rywalizowały ze sobą o półfinał Australian Open 2026
    Australian Open

    2 godziny po wygranej ze Świątek zapadł werdykt ws. Rybakiny. Zwrot akcji w Melbourne

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Australian Open: Jan Zieliński i Luke Johnson walczyli o finał

      Mecz rozpoczął się od serwisu Zielińskiego. Polsko-brytyjski duet wystartował od prowadzenia, ale następne minuty zostały zdominowane przez rywali. Kubler i Polmans zgarnęli aż pięć "oczek" z rzędu, mimo że okazji dla teamu naszego reprezentanta nie brakowało. Był break point na 2:2, a także piłka na drugiego gema w trakcie piątego rozdania. Australijczycy dowieźli przewagę podwójnego przełamania do końca partii. Ostatecznie triumfowali w niej 6:2.

      Pierwsze minuty drugiej części pojedynku przyniosły zwrot akcji. Po zmianie stron Jan i Luke dobrali się do serwisu Kublera. W następnym fragmencie obserwowaliśmy długą rywalizację przy podaniu Johnsona. Przeciwnicy mieli aż trzy break pointy, ale za każdym razem Polak oraz Brytyjczyk wychodzili z opresji. Tak samo było też w piątym gemie, kiedy rywale mieli jeszcze jedną piłkę na przełamanie. Ostatecznie różnica trzech "oczek", którą udało się uzyskać na starcie seta, okazała się kluczowa dla dalszych losów partii. Duet Zieliński/Johnson triumfował w tej odsłonie 6:3 i doprowadził do walki na pełnym dystansie.

      Zobacz również:

      Iga Świątek
      Iga Świątek

      Sztab Igi Świątek ogłasza decyzję. Nie można dłużeć zwlekać. Koniec spekulacji

      Łukasz Żurek
      Łukasz Żurek

        Trzecia faza rywalizacji rozpoczęła się doskonale z perspektywy Jana i Luke'a. Już na "dzień dobry" dobrali się do podania Jasona, dzięki czemu objęli prowadzenie. Problem polegał jednak na tym, że nie udało się ugruntować przewagi. Australijczycy natychmiast zniwelowali stratę przełamania i ponownie nabrali wiatru w żagle. Do tego stopnia, że już po czwartym gemie mogli mieć 3:1. Na szczęście Johnson zdołał utrzymać swoje podanie i korzystna passa przeciwników została przerwana.

        Oba duety zbliżały się do decydujących rozstrzygnięć. Teoretyczna przewaga widniała po stronie zawodników gospodarzy, bowiem to oni serwowali jako pierwsi w kolejności. W trakcie siódmego rozdania Polak i Brytyjczyk próbowali nałożyć presję, wygrali pierwsze dwie akcje przy podaniu Polmansa. Później jednak Marc rozegrał kapitalną końcówkę gema i wyprowadził ponownie swój team na prowadzenie. Po zmianie stron zagotowało się przy serwisie Johnsona. Australijczycy wywalczyli sobie dwa break pointy na 5:3. Pierwszego udało się obronić, ale przy drugim kapitalnym returnem popisał się Kubler. Dzięki temu gospodarze znaleźli się o krok od finału. Decydujący cios zadał na serwisie mistrz z 2023 roku. Finalnie to Jason i Marc triumfowali 6:2, 3:6, 6:3.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Zobacz również:

        Iga Świątek
        Iga Świątek

        Nawet władze Australian Open widziały, co zrobiła Świątek. Ogłoszenie tuż po odpadnięciu

        Michał Chmielewski
        Michał Chmielewski
        Katarzyna Kawa/Jan Zieliński – Belinda Bencic/Jakub Paul. Skrót meczuPolsat Sport
        Mężczyzna w sportowej czapce i błękitnej koszulce polo stoi na tle rozmytych trybun stadionu, patrząc poważnie przed siebie.
        Jan ZielińskiALEX NICODIMEast News
        Dwoje tenisistów w czerwono-białych strojach dynamicznie wykonuje uderzenie rakietami, skupieni na piłce tenisowej znajdującej się w powietrzu nad niebieskim kortem.
        Katarzyna Kawa i Jan ZielińskiIZHAR KHANAFP
        Iga Świątek, Australian Open 2026
        Iga Świątek, Australian Open 2026IZHAR KHANAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja