Partner merytoryczny: Eleven Sports

Coco Gauff wpadła w furię po sensacyjnej porażce. Zeszła z kortu i się zaczęło

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Półfinalistka Australian Open 2024 tym razem została zatrzymana już na etapie ćwierćfinału. Elina Switolina pokonała Amerykankę w dwóch setach, a trzecia rakieta błyskawicznie opuściła kort, chociaż jak się chwilę później okazało, nie była w stanie utrzymać nerwów na wodzy. Realizator transmisji szybko wyśledził Gauff, która swoją frustrację wyładowała na rakiecie tenisowej.

Zawodniczka tenisowa w pomarańczowej sukience oraz opasce na głowie trzyma dłoń na twarzy, wyrażając emocje. W prawym górnym rogu znajduje się okrągłe powiększenie, ukazujące tę samą osobę pochyloną, jakby wychodzącą z kortu.
Coco Gauff po porażce z Eliną SwitolinąDita Alangkara/Associated Press/East News, Eurosport screenEast News

Rozprawienie się z Mirrą Andriejewą 6:2, 6:4 w 1/8 finału Australian Open, to - jak się okazało, dopiero początek pięknej podróży Eliny Switoliny na kortach w Melbourne. Po 7. rakiecie świata, rywalką Ukrainki była Coco Gauff, a więc zajmująca 3. miejsce w rankingu WTA zawodniczka. I tu scenariusz niemalże się powtórzył.

Niedawna pogromczyni Igi Świątek musiała uznać wyższość Switoliny 1:6, 2:6 i w niecałą godzinę (59 minut), zakończyła swój udział w Australian Open, a Ukrainka już szykuje się do półfinałowego starcia z Aryną Sabalenką.

Coco Gauff: Na trybunach słychać było doping polskich kibicówPolsat Sport

Sceny z udziałem Coco Gauff po sensacyjnej porażce. Nie utrzymała nerwów na wodzy

Coco Gauff, która zdecydowanie nie miała swojego dnia w Melbourne, tuż po ostatniej piłce szybko spakowała swoje rzeczy i ze spuszczoną głową udała się do szatni. W tym czasie Switolina z ogromnym uśmiechem udzieliła jeszcze wywiadu pomeczowego, a transmisja przeniosła się do studia "Eurosportu", gdzie jednak szybko wrócono do Gauff. 

Amerykankę śledziły kamery zlokalizowane w obiekcie i udało im się uwiecznić to, jak trzecia rakieta na świecie postanowiła rozładować frustrację wynikającą z fatalnego dla niej wyniku.

Gauff początkowo szła po korytarzu spokojnie, ale tylko do czasu. Nagle wzięła ogromny wymach prawą ręką i z impetem zaczęła uderzać rakietą o ziemię - co powtórzyła kilkukrotnie. Sceny te oczywiście błyskawicznie obiegły media społecznościowe i świat.

Coco Gauff powtórzyła wynik z zeszłorocznego Australian Open, gdzie również odpadła w ćwierćfinale. Wtedy jej pogromczynią była Paula Badosa, która wygrała 7:5, 6:4.

W drugim półfinale - obok Aryny Sabelenki i Eliny Switoliny - zmierzą się lepsze zawodniczki z parJessica Pegula/Amanda Anisimova i Iga Świątek/Jelena Rybakina.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka walcząca z upałem podczas ćwierćfinału Australian Open 2026
Australian Open

Sabalenka walczyła z Jovic o półfinał Australian Open. 89 minut gry na Rod Laver Arena

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Coco Gauff przystąpiła do meczu z Jekateriną Aleksandrową niezwykle skoncentrowana. Efekt? 5:0 w 17 minut
Coco Gauff przystąpiła do meczu z Jekateriną Aleksandrową niezwykle skoncentrowana. Efekt? 5:0 w 17 minutMUSTAFA YALCIN/ANADOLUAFP
Coco Gauff przegrała z Emmą Navarro w czwartej rundzie Wimbledonu 2024
Coco Gauff przegrała z Emmą Navarro w czwartej rundzie Wimbledonu 2024HENRY NICHOLLS / AFPAFP
Reakcja Coco Gauff po zagraniu w meczu z Jodie Burrage
Reakcja Coco Gauff po zagraniu w meczu z Jodie BurrageWilliam WestAFP
Asy serwisowe w meczu LOTTO Chemik Police - PGE Budowlani Łódź. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja