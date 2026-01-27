Coco Gauff wpadła w furię po sensacyjnej porażce. Zeszła z kortu i się zaczęło
Półfinalistka Australian Open 2024 tym razem została zatrzymana już na etapie ćwierćfinału. Elina Switolina pokonała Amerykankę w dwóch setach, a trzecia rakieta błyskawicznie opuściła kort, chociaż jak się chwilę później okazało, nie była w stanie utrzymać nerwów na wodzy. Realizator transmisji szybko wyśledził Gauff, która swoją frustrację wyładowała na rakiecie tenisowej.
Rozprawienie się z Mirrą Andriejewą 6:2, 6:4 w 1/8 finału Australian Open, to - jak się okazało, dopiero początek pięknej podróży Eliny Switoliny na kortach w Melbourne. Po 7. rakiecie świata, rywalką Ukrainki była Coco Gauff, a więc zajmująca 3. miejsce w rankingu WTA zawodniczka. I tu scenariusz niemalże się powtórzył.
Niedawna pogromczyni Igi Świątek musiała uznać wyższość Switoliny 1:6, 2:6 i w niecałą godzinę (59 minut), zakończyła swój udział w Australian Open, a Ukrainka już szykuje się do półfinałowego starcia z Aryną Sabalenką.
Sceny z udziałem Coco Gauff po sensacyjnej porażce. Nie utrzymała nerwów na wodzy
Coco Gauff, która zdecydowanie nie miała swojego dnia w Melbourne, tuż po ostatniej piłce szybko spakowała swoje rzeczy i ze spuszczoną głową udała się do szatni. W tym czasie Switolina z ogromnym uśmiechem udzieliła jeszcze wywiadu pomeczowego, a transmisja przeniosła się do studia "Eurosportu", gdzie jednak szybko wrócono do Gauff.
Amerykankę śledziły kamery zlokalizowane w obiekcie i udało im się uwiecznić to, jak trzecia rakieta na świecie postanowiła rozładować frustrację wynikającą z fatalnego dla niej wyniku.
Gauff początkowo szła po korytarzu spokojnie, ale tylko do czasu. Nagle wzięła ogromny wymach prawą ręką i z impetem zaczęła uderzać rakietą o ziemię - co powtórzyła kilkukrotnie. Sceny te oczywiście błyskawicznie obiegły media społecznościowe i świat.
Coco Gauff powtórzyła wynik z zeszłorocznego Australian Open, gdzie również odpadła w ćwierćfinale. Wtedy jej pogromczynią była Paula Badosa, która wygrała 7:5, 6:4.
W drugim półfinale - obok Aryny Sabelenki i Eliny Switoliny - zmierzą się lepsze zawodniczki z parJessica Pegula/Amanda Anisimova i Iga Świątek/Jelena Rybakina.