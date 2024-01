Co za sceny przed meczem Rosjanki z Ukrainką. Sędzia nie kryła zaskoczenia

Jak co roku w styczniu Melbourne stało się światową stolicą tenisa. W tym australijskim mieście trwa obecnie turniej Australian Open. W tegorocznej edycji tej wielkoszlemowej imprezy nie brakuje emocjonujących pojedynków, podczas których zasiadający na trybunach kibice z zapartym tchem podziwiają zaciekłą walkę zawodniczek i zawodników.

Marta Kostiuk odmówiła zdjęcia z Marią Timofiejewą. Sędzia nie dowierzała

Choć z pewnością kibice i dziennikarze zdołali już przyzwyczaić się do napiętych relacji pomiędzy tenisistkami z trzech wspomnianych wcześniej krajów, jak się okazuje nie wszyscy byli świadomi decyzji podjętej blisko dwa lata temu przez ukraińskie sportsmenki. Przekonaliśmy się o tym podczas niedzielnego meczu czwartej rundy Australian Open , w którym Ukrainka Marta Kostiuk zmierzyła się z o rok młodszą Rosjanką Marią Timofiejewą .

Prowadząca to ukraińsko-rosyjskie spotkanie sędzia Marijana Vejlović nie kryła swojego zaskoczenia, gdy Kostiuk, stojąca kilka metrów od siatki, odmówiła wspólnego zdjęcia z młodą Rosjanką. "Naprawdę?" - zapytała z niedowierzaniem pani arbiter. "OK, to wasza decyzja" - stwierdziła po chwili.