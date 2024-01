Co za finał Australian Open. Czegoś takiego nie było od 19 lat. To koniec epoki?

Novak Djoković w słabym stylu odpadł z Australian Open po czterosetowym meczu z Jannikiem Sinnerem. Włoch awansował do finału, w którym zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem. Rosjanin okazał się lepszy od Alexandra Zvereva. Po raz pierwszy od 2005 roku w starciu o tytuł w grze pojedynczej mężczyzn nie wystąpi nikt z trójki Djoković - Rafael Nadal - Roger Federer. Czy to już moment, w którym grupa zawodników "next gen" zaczyna dominować nad wielkimi mistrzami?