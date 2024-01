Co za emocje, potrzebny był super tie-break. Polak w ćwierćfinale Australian Open

Jan Zieliński i Hugo Nys przylecieli do Melbourne z ogromnymi nadziejami. W zeszłym roku dotarli do finału, gdzie ulegli reprezentantom gospodarzy - parze Rinky Hijikata/Jason Kubler. Polak i Monakijczyk nie kryją się z tym, że liczą nawet na poprawienie rezultatu z sezonu 2023. Dwa pierwsze pojedynki okazały się niezwykle trudne dla Zielińskiego i Nysa. W obu rywalizowali z Australijczykami i za każdym razem potrzebowali trzeciej partii do rozstrzygnięcia meczu na swoją korzyść.