Cios dla Wiktorowskiego. Nagła rezygnacja. Nie będzie starcia ze Świątek w Melbourne

Oprac.: Wojciech Kulak

Już od pierwszej rundy Australian Open polscy kibice ostrzyli sobie apetyty na potencjalną konfrontację Igi Świątek z Naomi Osaką. Obie tenisistki dotarły do trzeciej rundy i od bezpośredniej potyczki dzieliło je zaledwie jedno zwycięstwo. Nagle z Melbourne nadeszły jednak przykre informacje związane z podopieczną Tomasza Wiktorowskiego. Polski szkoleniowiec nie poprowadzi jej w meczu z Raszynianką. W sobotni poranek naszego czasu pojawił się komunikat związany z wycofaniem gwiazdy.

"Podjęłam trudną decyzję o wycofaniu się, aby zająć się czymś, czego wymaga mój organizm po moim ostatnim meczu. Byłam bardzo podekscytowana możliwością dalszej gry, a ten występ znaczył dla mnie najwięcej, więc konieczność zatrzymania się w tym miejscu łamie mi serce. Nie mogę jednak ryzykować pogorszenia stanu zdrowia, jeśli chcę wrócić na kort" - napisała Naomi Osaka w mediach społecznościowych.

"Dziękuję za całą miłość i wsparcie... Jestem bardzo wdzięczna, że wszyscy tak ciepło mnie przyjęli. Dziękuję również całemu mojemu zespołowi za to, że zawsze mnie wspiera, oraz organizatorom turnieju za ich uprzejmość" - dodała w tym samym komunikacie.

Koniec Australian Open dla 28-latki to także spory cios dla Tomasza Wiktorowskiego. Polak pewnie liczył na spotkanie swojej podopiecznej z Igą Świątek w czwartej rundzie, ale musi jeszcze trochę poczekać na pierwsze starcie z byłą zawodniczką.

